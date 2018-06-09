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綜合

柯文哲肯定吳音寧 姚文智：一邊呼呼一邊查帳

2018-06-09 14:23中央社 台北9日電

台北農產運銷公司總經理吳音寧風波不斷，台北市長柯文哲昨天在臉書肯定吳音寧。民進黨台北市長參選人姚文智今天表示，柯文哲一邊在呼呼一邊派人查帳，政治不要搞成這樣。

吳音寧上任後風波不斷，並因業務推廣費事件成為台北市議會質詢焦點，台北市政府相關局處也赴北農查帳，但柯文哲昨晚在臉書讚許吳音寧，肯定吳音寧的個人操守、來自產地的經驗和對台灣農業發展的熱情。

姚文智上午受邀參加台北市議員洪健益舉辦的端午活動，一同於四獸山登山口發送素粽，祝賀民眾端午佳節愉快，並對吳音寧事件表達看法。

姚文智說，政治不需要搞成這樣，許多消息的釋放都是柯團隊和中國國民黨沆瀣一氣，很多消息都是柯團隊放給國民黨，放毒後袖手旁觀落井下石，真相漸明後，又好像要當和事佬，「難道把大家當傻瓜？」

姚文智認為，柯文哲一邊在呼呼，一邊派人查帳，查帳又是兩套標準，針對性那麼強，看風向、見風轉舵的操作那麼清楚，他說：「我們真的需要這樣的市長嗎？」

姚文智中午出席第19屆米食文化節，再度被媒體問到對吳音寧事件的看法。他表示，不該有太多政治力量介入和加油添醋，柯文哲不斷想藉由話題去創造形勢、抹黑民主進步黨，令人憤慨。

姚文智還指出，國民黨台北市長參選人丁守中一開始說要把吳音寧換掉，但事情發展到此，又說這是民進黨的肉桶政治，這件事情是誰造的謠，又是誰跟柯文哲裡應外合，大家看得很清楚。

姚文智表示，吳音寧是一個有理念、想做事的人，或許不適合官場上的應對，但現在很多真相出來，大家應該還她清白，不要消費她。

至於外傳民進黨要吳音寧請辭一事，姚文智說，黨秘書長洪耀福已經多次否認，大家不要把謠言放在吳音寧身上，此風不可長。

另外，姚文智也提到，總統府祕書長陳菊已答應出席23日的大型造勢活動，屆時中央重量級貴賓出席，將以全黨之力傾巢而出，創造出團結勝選氣勢。

吳音寧姚文智柯文哲

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