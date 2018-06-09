柯文哲臉書肯定吳音寧 丁守中：肉桶政治

2018-06-09 11:33 中央社 台北9日電



台北農產運銷公司總經理吳音寧風波不斷，台北市長柯文哲昨天在臉書肯定吳音寧。國民黨市長參選人丁守中今天受訪表示，吳音寧就是柯文哲和綠營的肉桶政治，肉桶打翻，雙方就有矛盾。

吳音寧上任後風波不斷，並因業務推廣費事件成為台北市議會議員質詢焦點，台北市政府相關局處也赴北農查帳，但柯文哲昨晚在臉書讚許吳音寧，肯定吳音寧的個人操守、來自產地的經驗和對台灣農業發展的熱情。

中國國民黨今天舉辦「文山區黨部慶生會」，前總統馬英九和台北市長參選人丁守中都出席。

丁守中活動結束後受訪，對於柯文哲在臉書讚許吳音寧的看法。丁守中說，柯文哲一方面派員到北農查帳，一方面卻稱讚吳音寧，吳音寧就是柯文哲和民進黨間的肉桶政治(政治分贓)，現在肉桶打翻，所以雙方就會出現矛盾。

媒體詢問，丁守中出席活動時和馬英九未同時逛攤位，是否擔心外界做文章。丁守中表示，因他先到另一個拜票行程，導致到場時已稍微遲到，不會擔心外界做文章，因跟馬英九認識好多年也是好朋友。

丁守中致詞談及未來政績和養身方式，他說，若當選後，會加速地方發展建設和都市更新並大幅增加容積獎勵，協助民眾實際一坪換一坪，也會推出閒置校舍設置公托幼兒園和托老中心等政策。