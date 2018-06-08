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傳綠營高層要讓吳音寧下台 洪耀福否認

2018-06-08 21:41中央社 台北8日電

民進黨秘書長洪耀福。 圖／聯合報系資料照片
民進黨秘書長洪耀福。 圖／聯合報系資料照片
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媒體報導，綠營高層已在6日中常會前的幕僚會議定調，在台北市議會這個會期結束前，讓北農總經理吳音寧下台。對此，民主進步黨秘書長洪耀福今天表示，並無此事。

NOWnews今日新聞報導，民進黨6日中常會前的幕僚會議定調，在台北市議會這個會期結束前，讓吳音寧下台，以減低吳音寧對年底選情的傷害。

洪耀福今天出席民進黨台北市黨部主委黃承國卸任感恩餐會，受訪時說，「並無此事」，台北農產運銷公司的總經理人事是由董事會開會決定任命，並不是由任一政黨、總統來決定，他不清楚北農有沒有要在6月開董事會。

北農吳音寧民進黨

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