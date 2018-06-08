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「用電大戶節能方案」喊卡 張善政：愚蠢決策怎來的？

影／吳音寧議場頻講錯話見死不救？柯：可憐的是這個國家

2018-06-08 18:18聯合報 記者王彥鈞╱即時報導

台北市長柯文哲8號沒有公開行程，但媒體還是一早就跟著市長搭公車上班，媒體再問北農總經理吳音寧爭議，說她還數度哽咽，柯文哲會覺得吳音寧可憐嗎？柯文哲還是老話一句，很可憐的是這個國家，當年要換韓國瑜也是風風雨雨，這是藍綠的問題。另外柯文哲自爆兒子失業，柯文哲並不擔心下一個工作，因為台北市的工作機會還是很多，換一個就好了。

台北市長柯文哲8號沒有公開行程，一早還是搭公車上班。記者楊凱竣／攝影
台北市長柯文哲8號沒有公開行程，一早還是搭公車上班。記者楊凱竣／攝影
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柯文哲吳音寧韓國瑜

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