攤開吳音寧「會做事」事件簿 蔡英文同路人

2018-06-08 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／台北報導



台北農產運銷公司總經理吳音寧。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

北農總經理吳音寧近來爭議不斷，成為新聞焦點人物，兼任民進黨主席的蔡英文總統日前特別在民進黨中常會上聲援吳音寧，要求部會、黨要給予吳音寧協助，堪稱相當重視吳音寧。曾獲彰化縣磺溪文學獎、法律文學創作獎首獎，以及時報文學獎人間新人獎，又曾參與過社會運動，今年45歲的吳音寧很符合蔡英文所喜的文青形象。

而其實兩人在造型上就無比神似，同樣都戴一副無框眼睛，髮型也幾乎一樣，穿著上更同樣以專業俐落為主，兩人在氣質上就堪稱同路人，也不意外蔡英文會在中常會中英雄惜英雄，儘管吳音寧近來成了眾矢之的，還是體諒她，稱她為非政治人，在政治場合的應答容易被誤解，並讚吳音寧是會做事的人。至於吳音寧到底會不會做事，不妨來看一下她近期「做事」的成就：

休市風波 讓農民賣一箱賠一箱

今年春節，台北農產運銷公司休市5天後，又逢天公生休市3天，導致27日開市時，因農產品到貨量逾15萬件，創下北農40多年來的最高紀錄，總交易量高達2108噸，導致價格崩盤，農民「賣一箱賠一箱」。而3月5日元宵，北農再度休市3天，等於從今年2月16日算起，17天當中休息了11天，引發菜價大幅波動。

據了解，每年年中台北市政府會召集會議，找農產、漁產、畜產、花卉、攤商代表、農民團體等單位，共同討論隔年的休市日。由於年後生意冷淡，攤商方面認為今年正月初9天公生禁屠的這一天是星期六，與固定休市的星期一很接近，因此才會決定乾脆休市三天。

事後神隱多天但「積極做事」的吳音寧則表示，她曾反對休市三天的立場，她說，去年台北市政府召集會議討論2018年休市，她委由業務部經理開會，也有在會議中表達反對連續休市三天的立場。不過，她當時並沒有意識到情況會如此嚴重，經過這次經驗後，「我會慎重考慮蔬果與漁產、畜產的差異，堅持農村產地的立場，未來除了年假之外，絕對不能再有這種連續休市3天的情況發生。」

台北果菜批發市場因年後兩度三連休，引發菜價崩跌。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

春節殘貨 用業務推廣費買下送回家鄉

而春節後的蔬菜殘貨，吳音寧也覺得十分可惜，應該送給社福團體，她甚至動用了「業務推廣費」買下這些殘菜，其中逾7成送回表哥擔任鄉長的彰化溪洲社福團體。雖然被不了解狀況的議員質疑公器私用，但吳音寧強調，北農是民營公司，用業務推廣費送菜給社福團體「合情、合理、合法」，且她事前並未告知鄉長要送菜，所以沒有圖利問題。

吳音寧還原事件經過指出，當時發現到貨量非常多，預估會產生殘貨，主動請示市場處是否能動用購貯基金，購買蔬菜送社福團體，但市場處認為用購貯積金不太適合，要北農另找經費購買蔬菜，因此動用總經理業務推廣費1萬9000元購買約9000公斤殘貨蔬菜。其中約7000公斤殘貨送至吳的家鄉彰化。吳音寧強調，北農公司是官股沒過半的民營公司，動用業務推廣費購買殘貨轉贈社福單位「合情、合理、合法」，程序上沒問題。

那為什麼菜要給家鄉呢？吳音寧則解釋，當天市場急於清空，時間緊迫，需要短時間把蔬菜送到合理使用的人手上，事前並未通知當地鄉長，只因知道當地老人食堂有需求，加上有熱心司機願意免費協助載運，沒想到惹來那麼大風波，對受贈單位、社福團體被波及造成困擾表示歉意。她強調，歷經此次風波後，未來公司將建立殘貨處理機制。

北農總經理吳音寧（左）業務推廣費爭議，台北市長柯文哲（右）與副市長陳景峻都很傷腦筋。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

大省業務推廣費 「沒買酒送人」

吳音寧還疑似動用22萬元業務推廣費贊助彰化特定團體摸彩活動，更送民進黨北市黨部60瓶洋酒。有台北市議員質疑，吳音寧不但用22萬元業務推廣費贊助表哥黃盛祿當鄉長的溪州鄉，購買電子產品、禮券當摸彩品，質疑黃將轉戰彰化北斗地區議員，吳「假補助之名，行固樁之實」，更送民進黨市黨部60瓶洋酒，痛批吳「用北農的錢替民進黨綁樁」，要求政風處、北農監察人徹底查辦。

可是社會大眾都錯怪她了，吳音寧在臉書嚴正的表示，北農是一間必須和全台灣產地密切聯繫的公司，業務範圍遍及全台產地；她上任後，業務推廣費的使用，相較於前任總經理大幅節省，且更多補助農業、公益等相關活動。

她並舉例指出，去年至今，公司除補助溪州鄉黑泥季等活動，也贊助高雄美濃、雲林水林等產地標章認證；贊助北農第一、第二果菜市場周邊鄰里睦鄰活動；贊助蔬菜公會、青果公會等公協會的活動；贊助艋舺的青山祭、無家者人權尾牙活動等等，還有贊助台北市政府舉辦的燈節活動等，不勝枚舉。唯獨經查證確認，並沒有贈送民進黨台北市黨部洋酒60瓶一事。

她並鄭重地表示，請不要因爲她在台北市議會的反應不夠快、不懂政治攻防，就持續扭曲她。此後她仍將秉持初衷，只要對農業、農村、農民有幫助，北農都會盡力去做。

北農總經理吳音寧上任迄今風波不斷，蔡英文總統選擇力挺。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

看不懂報表但很認真學習 且月薪僅14萬喔

吳音寧上任不久就在北市議會質詢時，被議員問及是否看得懂財務報表，她也「堅定地」回答：「我有認真在學習」、「有學習的心」，於是很快就被網友封年薪250萬元的「超高薪實習生」。

吳音寧其實是以和為貴，忍了好幾個月，最後還是決定說個清楚，接受了鄭弘儀的電視專訪 ，吳音寧在她的電視處女秀中強調，她領的月薪是14萬元，也就是年薪168萬元，那裡來的250萬，這個250萬元完全是為了「二百五」三個字的效果。

可是，這馬上就遭到台北市議員戴錫欽駁斥。戴錫欽表示，吳音寧月薪14萬元，加上每月加給2萬元，還有4.4個月的年終，總共一年可以領248萬元，而且這還不包含公關費、業務推廣費等費用，吳音寧看到戴錫欽算出來的數字，再度沉默不說話，隔了一會才說「是」，坦承確有此事。

當然，這很可能是因為，吳音寧不想讓時下的低薪年輕人對整個社會與國家感到憤怒與茫然，最後紛紛離開台灣去別的國家或地方發展，影響了台灣的競爭力，因此才刻意遮掩了這個部分的收入。可是當戴錫欽把這部分揭露後，吳音寧還是很誠實的承認了，這的確是值得肯定的做事情的態度。