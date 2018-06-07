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綠營挺吳音寧 柯文哲：國民黨不打才奇怪

2018-06-07 17:03中央社 台北7日電

台北市長柯文哲今天說，總統一旦對北農總經理吳音寧爭議表態，綠營被迫一定要集結，「...
台北市長柯文哲今天說，總統一旦對北農總經理吳音寧爭議表態，綠營被迫一定要集結，「國民黨不打才奇怪」。聯合報系記者黃義書/攝影
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台北市長柯文哲今天說，總統一旦對北農總經理吳音寧爭議表態，綠營被迫一定要集結，「國民黨不打才奇怪」，認為台灣一直處於藍綠惡鬥中，打到最後，連台灣自己都被打趴。

針對台北農產運銷公司總經理吳音寧近日爭議，總統蔡英文昨天說，吳音寧是會做事的人，但可能不是很熟悉政治的人，不是政治人，在政治場合的應答容易被誤解，希望黨和相關機關告訴大眾真相，不能讓假新聞誤導人民。

柯文哲今天上午出席「永續樂活‧免廢暢飲」系列行動啟動記者會，會後受訪時表示，過去20幾年台灣一直進行藍綠惡鬥、政黨惡鬥、島內互打，「打到最後台灣自己都被打趴了」，他常想，如何在混亂社會中，讓台灣穩定往前進，而要做件事，常常很辛苦。

柯文哲表示，前總經理韓國瑜與吳音寧他都認識，「我不覺得這2個有什麼大問題，他們在執行業務上，我看都還好」，不過，如今一個已被「搞掉了」，一個被「打到很難有效執行業務」。

由於台北市議會正進行市政總質詢，柯文哲無奈的說，為了北農的幾瓶洋酒，幾乎整個議會的議員都沒有關心其他市政，「台北市政有多少議題可以討論」、「這不就是我們台灣今天的困境嗎」。

對於民進黨籍市議員簡舒培爆料，指柯文哲將農產、花卉、畜產、漁產四大公司作為政治提款機，在經費上有缺口或需要辦敦親睦鄰活動時，就會找四大公司贊助，柯文哲說，四大公司本來就有敦親睦鄰活動，又如世大運需要贊助，更是無可厚非，因當時連扶輪社、獅子會等幾乎都來幫忙。

柯文哲吳音寧北農

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