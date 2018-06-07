陳吉仲批表現差 韓國瑜嗆：你視官位比祖宗牌位重要

2018-06-07 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



農委會副主委陳吉仲在民進黨中常會中，比較現任北農總經理吳音寧與前任總經理韓國瑜的業績，指吳音寧做得更好，替吳護航。代表國民黨參選高雄市長的韓國瑜今重砲回擊陳吉仲「為了做官，簡直是把官位看得比祖宗牌位還重要。」

吳音寧爭議不斷，但民進黨力挺到底。陳吉仲昨在民進黨中常會中，主動將吳音寧和韓國瑜兩人的業績比一比，並指吳音寧任內做的績效、改革，比韓國瑜更好。

韓國瑜今上午偕同高雄市議員陳美雅、蔡金晏，參加高雄市鼓山區「代天府第10屆董事長、常董、常監暨全體幹部就職典禮」受訪時表示，「他實在搞不懂陳吉仲為何要赴民進黨的中常會，提出吳音寧與韓國瑜的經營績效比較？北農有那麼多任總經理，為何陳吉仲單單只是比較吳音寧與韓國瑜？」

韓國瑜說，他在北農的經營績效，陳吉仲的心裡非常清楚，台灣所有的農民、北農600位員工、3千多位承銷人以及跟北農有業務往來的單位，他們的心裡更加清楚，陳吉仲為了做官，不惜數度宣稱吳音寧做得比韓國瑜還好，「簡直是把官位看得比祖宗牌位還重要，他為陳吉仲感到悲哀。」

民進黨指出，在吳音寧擔任總經理的期間，北農106年的獲利5597萬元，是近5年來的最好成績，韓國瑜擔任總經理的年度，北農從102年到105年的獲利僅分別為3502萬元、3734萬元、4200萬元、5217萬元。

韓國瑜反駁說，他擔任北農總經理時，105年發放了8400萬元的端午、中秋節獎金，到了吳音寧擔任總經理，大幅減少獎金的發放，端午節只發1萬元、中秋節則沒有發放獎金，顯然吳音寧是把應該發給員工的獎金拿來做為公司的獲利。

韓國瑜說，若是他當年沒有發放8400萬元獎金，北農105年的獲利豈不是高達1億3千多萬元？這樣對得起北農辛苦工作的員工嗎？