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陳吉仲批表現差 韓國瑜嗆：你視官位比祖宗牌位重要

2018-06-07 13:32聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

農委會副主委陳吉仲在民進黨中常會中，比較現任北農總經理吳音寧與前任總經理韓國瑜的業績，指吳音寧做得更好，替吳護航。代表國民黨參選高雄市長的韓國瑜今重砲回擊陳吉仲「為了做官，簡直是把官位看得比祖宗牌位還重要。」

吳音寧爭議不斷，但民進黨力挺到底。陳吉仲昨在民進黨中常會中，主動將吳音寧和韓國瑜兩人的業績比一比，並指吳音寧任內做的績效、改革，比韓國瑜更好。

韓國瑜今上午偕同高雄市議員陳美雅、蔡金晏，參加高雄市鼓山區「代天府第10屆董事長、常董、常監暨全體幹部就職典禮」受訪時表示，「他實在搞不懂陳吉仲為何要赴民進黨的中常會，提出吳音寧與韓國瑜的經營績效比較？北農有那麼多任總經理，為何陳吉仲單單只是比較吳音寧與韓國瑜？」

韓國瑜說，他在北農的經營績效，陳吉仲的心裡非常清楚，台灣所有的農民、北農600位員工、3千多位承銷人以及跟北農有業務往來的單位，他們的心裡更加清楚，陳吉仲為了做官，不惜數度宣稱吳音寧做得比韓國瑜還好，「簡直是把官位看得比祖宗牌位還重要，他為陳吉仲感到悲哀。」

民進黨指出，在吳音寧擔任總經理的期間，北農106年的獲利5597萬元，是近5年來的最好成績，韓國瑜擔任總經理的年度，北農從102年到105年的獲利僅分別為3502萬元、3734萬元、4200萬元、5217萬元。

韓國瑜反駁說，他擔任北農總經理時，105年發放了8400萬元的端午、中秋節獎金，到了吳音寧擔任總經理，大幅減少獎金的發放，端午節只發1萬元、中秋節則沒有發放獎金，顯然吳音寧是把應該發給員工的獎金拿來做為公司的獲利。

韓國瑜說，若是他當年沒有發放8400萬元獎金，北農105年的獲利豈不是高達1億3千多萬元？這樣對得起北農辛苦工作的員工嗎？

韓國瑜說，國民黨新北市長參選人侯友宜獲得提名後，民進黨便立即對侯友宜展開政治攻擊，如今民進黨攻擊的矛頭轉向韓國瑜，顯示他的選情已對民進黨參選人陳其邁帶來強大壓力。他並痛批民進黨「假如沒有政治抹黑、選舉奧步，是不是就不會選舉了？」

農委會副主委陳吉仲指現任北農總經理吳音寧表現比前任總經理韓國瑜好。韓國瑜今重砲回...
農委會副主委陳吉仲指現任北農總經理吳音寧表現比前任總經理韓國瑜好。韓國瑜今重砲回擊陳吉仲「為做官，簡直是把官位看得比祖宗牌位還重要。」圖／國民黨高市黨部提供
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韓國瑜吳音寧北農

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