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官員向綠營超級比一比 韓國瑜：樂觀北農愈來愈好！

2018-06-06 23:34聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

農委會副主委陳吉仲今天在民進黨中常會報告台北農產運銷公司總經理吳音寧一年來的管理績效，比前任總經理韓國瑜好。對於陳吉仲的比較，韓國瑜覺得「真的無言！」並強調他在北農總經理4年任內可說是北農40年來的黃金時刻，如果接任的人讓北農業績愈來愈好，他這位退休的總經理都樂觀其成。

韓國瑜說，他在北農總經理4年任內，農產品價格合理穩定，農民、承銷商和北農三贏；接北農時，北農年業績約150億元，4年後達到220億，股東分紅增加50%，員工薪水一年都有20個月，北農的資本從1億多增加到5億多；他鼓勵員工讀書，拍賣員考上大學或研究所，公司都補助一半學費，不上大學或研究所的如讀了他指定的書並寫心得報告，獎勵1000；拍賣員出國免費，配偶的費用公司補助一半。

他表示，對農民而言，蔬菜、水果價格穩定、合理，他還安排拍賣員和農民一起種植，讓拍賣員感受農民生產農產品之不易；他還為北農取得農特產品免稅執照，可以像免稅商店一樣可退稅給觀光客；他在北農的四年，農民、承銷商和北農三方取得平衡，這是很不容易的事。

哪一位總經理領導風格得到肯定？他認為要看員工、農民、承銷商等人的感受而定。

有關業務推廣費，他說，吳音寧是2017年6月21日接任總經理，262萬元應該除以6.33個月才是，即平均每個月41萬3900，不是21萬元，比他的40萬9000元多。

關於推廣外銷之事，韓國瑜表示，他任內有外銷農產品到日本、新加坡、澳門和中國大陸，數量是不多，北農是以拍賣農產品為主的公司；至於年節購買水果禮盒之事，檢調都查過了，他問心無愧。

韓國瑜認為，北農歷任總經理多人，為何只比較他和吳音寧，而不是把歷屆的總經理都比較一下？這種比較，「針對性」頗明顯。

被農委會官員拿來和北農現任總經理吳音寧超級比一比，北農前總經理、國民黨高雄市長參...
被農委會官員拿來和北農現任總經理吳音寧超級比一比，北農前總經理、國民黨高雄市長參選人韓國瑜說「真的無言」，並強調自己樂觀北農愈來愈好。圖／聯合報資料照片
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