吳晟為女抱屈：唯一做錯的 是沒建立好人際關係

2018-06-07 01:05 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ／彰化縣報導



總統府資政吳晟昨天為擔任北農總經理的女兒吳音寧抱屈，並否認將請辭資政。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 總統府資政吳晟昨天再度為擔任北農總經理的女兒吳音寧抱屈，反駁女兒被貼上「二百五十萬高級實習生」、「靠爸」等標籤，「唯一做錯的事，就是一心只想做事，沒與其他人建立好人際關係」；吳晟昨並否認自己將請辭總統府資政為女兒止血。

「那些拿莫須有的事情汙衊我們的人，都該道歉，還我們公道。」吳晟說，吳音寧唯一做錯的事，就是一心只想做事，沒建立好人際關係，當初他就很擔心台北的環境，「妳會被陷害，會身敗名裂」，沒想到那麼恐怖。

吳晟說，一開始並不贊成吳音寧接任北農總經理，但還是支持女兒做想做的事，如今批評排山倒海，他很「切心（失望）、相當難過」；這幾天眼睜睜看女兒被霸凌，卻什麼話都不能說，因為只要他發言，就可能被斷章取義大作文章；如果吳音寧事情做不好，可以檢討，但不是拿一大堆「假新聞」炒話題。

吳晟表示，吳音寧長期關心農業，寫出「江湖在哪裡」這本書，是她對農業長期的觀察研究，台灣像吳音寧那麼關心、在乎農業發展的人並不多，說吳音寧是實習生，並不公平。

吳晟說，吳音寧被貼了太多標籤，像「二百五十萬高級實習生」、「靠爸」等，但其實吳音寧當北農總經理，「跟我是總統府資政沒有關係」，總統府資政只是榮譽無給職，「我去總統府，連車馬費都沒有」，總統府資政只是多了建言權，但其實很多人都可以建言，總統也不會都照做呀。

吳音寧表哥、彰化縣溪州鄉長吳盛祿也表示，不知吳音寧哪裡做錯，「溪州鄉民大多認同她是認真做事的人」。