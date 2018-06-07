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吳音寧做得比韓國瑜好？農委會這麼說

2018-06-07 01:01聯合報 記者林敬殷／台北報導

農委會副主委陳吉仲昨天在民進黨中常會上表示，北農總經理吳音寧上任後做得比韓國瑜好...
農委會副主委陳吉仲昨天在民進黨中常會上表示，北農總經理吳音寧上任後做得比韓國瑜好。記者杜建重／攝影
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農委會副主委陳吉仲昨天在民進黨中常會，主動針對北農總經理吳音寧與前總經理韓國瑜表現做比較，他表示，吳音寧上任後的經營績效是過去五年來最高，大力推崇做得比韓國瑜好。

至於在業務推廣費，陳吉仲說，每月支出廿一萬元，多用於贊助農民團體及補助農業活動，反觀韓國瑜時代，支出多一倍，前年運用公費攜帶眷屬出國旅遊，年節前用高價買進品項差的水果禮盒，甚至是韓國瑜在前年未經董事會同意，濫發獎金八千四百多萬元，吳音寧上任後，將獎金發放制度化，也提撥三千三百多萬元挹注勞退準備金，人事進用制度也是在吳音寧到任後才建立。

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報告中也說，韓國瑜任內僅掛出產銷履歷專區布條，卻未實際開辦，採用生化快篩法檢驗蔬果，準確度低落，且任蔬果報廢，還曾被不肖業者撿拾轉賣，而吳音寧上任後，不只成立四章一Q專案小組，開辦產銷履歷專區，建立產地與團膳業者預約交易媒合平台，還採用最新技術，強化食品安全，建立殘貨制度化處理方式，連結社福團體。

陳吉仲也坦言近來的香蕉產銷問題，並不是處理得很妥當，在制度尚未到位之前，產銷失調問題未來還是可能再發生，他特別指出建立農民收入保險制度，慎防農民在供需失調時搶種，才能有效解決產銷失調的問題。

蔡總統指出， 在全球經濟自由化的發展下，我們更要提出積極作為，確保本土性敏感糧食作物等的生產，也提升其他具有競爭優勢的農作產業，讓台灣農業在積極爭取加入CPTPP後，可以保有競爭力。

此外，陳吉仲也舉洋蔥產銷問題為例表示，過去因缺少冷鏈系統，造成調節上有不足的地方，農委會未來將在北中南建立一個冷鏈系統，當產銷供需出現失調時，就可以從冷凍庫釋出來進行調節。

韓國瑜吳音寧農民北農農委會

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