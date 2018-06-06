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王世堅批柯把吳音寧當作草船借箭的木偶

2018-06-06 18:28聯合報系攝影中心 記者徐兆玄╱即時報導

台北市議員王世堅今天在市政總質詢時，搬出貼有吳音寧面具的「稻草人」，質疑柯文哲把吳音寧當作草船借箭的木偶，各種攻擊萬箭穿心，然後再把這些箭拿來當武器，攻擊民進黨

王世堅搬出貼有吳音寧面具的「稻草人」，抨擊柯文哲把吳音寧當作草船借箭的木偶。記者...
王世堅搬出貼有吳音寧面具的「稻草人」，抨擊柯文哲把吳音寧當作草船借箭的木偶。記者徐兆玄／攝影
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王世堅抨擊柯文哲把吳音寧當作草船借箭的木偶。記者徐兆玄／攝影
王世堅抨擊柯文哲把吳音寧當作草船借箭的木偶。記者徐兆玄／攝影
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吳音寧民進黨王世堅

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