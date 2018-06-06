談吳音寧風波 蔡英文：應有人協助她政治攻防

2018-06-06 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



民進黨下午舉行中執會，蔡英文總統出席中執會，蔡英文總統快步進入會議室。記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

台北農產運銷公司總經理吳音寧上任後風波不斷，身兼民進黨主席的蔡英文總統今天在中常會上表示，吳音寧是會做事的人，但不是政治人，不是很熟悉政治，在政治場合的應答容易被誤解，她也要求農委會應有人協助吳音寧面對政治攻防。

民進黨中常會今天邀農委會副主委陳吉仲專案報告「從五二０農民運動七大訴求談新農業的進度與檢討」。陳吉仲在簡報中也比較了吳音寧及前任總經理韓國瑜任內的表現，並強調吳上任短短時間內，北農績效有非常明顯改善，從盈餘乃至於制度改革，都遠遠超過韓國瑜在任期間，吳音寧的表現卻不同於媒體報導。

據與會者轉述，民進黨立法院黨團總召柯建銘聽完簡報後說，吳音寧看起來做得很好，怎麼會被大家說得這樣子？蔡英文隨後也表示，吳音寧是會做事的人，但她不是「政治人」，不是很熟悉政治，在政治場合的應答容易被誤解。

此外，蔡總統也在陳吉仲專案報告後表示，民進黨做了那麼多改革，不能因為單一事件被人民誤會，對於網路謠言，行政院各部會到黨部，都要針對假新聞要做出適度的澄清平衡。

民進黨發言人Kolas Yotaka指出，蔡總統會中強調，過去執政黨做不到的，民進黨執政兩年做到很多事，民進黨曾一度執政、但非國會多數時，很多事情沒辦法完成，期許行政院和部會用更淺顯易懂方式，讓人民更加了解這兩年在農業發展方面的進步。

蔡總統說，民進黨做了那麼多改革，不能因為單一事件被人民誤會，希望各機關告訴民眾和社會大眾，真相到底是什麼，盼民眾不要對錯誤的假新聞所誤導，相關行政院各部會到黨，都能針對假新聞做出適度的澄清平衡。