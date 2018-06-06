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市府查北農帳 陳吉仲：思考有無符合公司治理

2018-06-06 16:55中央社 台北6日電

農委會副主委陳吉仲。聯合報系記者陳柏亨／攝影
農委會副主委陳吉仲。聯合報系記者陳柏亨／攝影
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行政院農業委員會副主任委員陳吉仲今天表示，北農是一間公司，台北市政府會同政風與其他單位配合監察人去查帳，「有無符合公司治理，台北市政府可能可以自己去思考看看。」

民主進步黨今天下午舉行中常會，邀請陳吉仲專案報告，陳吉仲會前受訪做上述表示。

台北農產運銷公司總經理吳音寧使用業務推廣費惹議，北農監察人、台北市財政局副局長沈榮銘今天受訪表示，昨天下午2時與市場處、北農官股董事、政風處、會計師等人員前往北農查帳。

陳吉仲表示，北農是一間公司，有三個監察人，農委會、台北市政府、民間團體各一，監察人本來就應該扮演監察人的角色，「但是政府會同政風與其他單位配合監察人去，有無符合公司治理，台北市政府可能可以自己去思考看看。」

陳吉仲說，他會建議吳音寧把她任內的業務費用，跟前幾任總經理例如韓國瑜的業務費用攤開來，讓社會來公評，這是最直接、最透明、最快的。

陳吉仲表示，農委會認為吳音寧在總經理任內做的績效和改革，絕對比前任總經理韓國瑜還要好，例如吳音寧績效比韓國瑜好，業務費用用得比韓國瑜少，人事制度現在全面改為招考而不是自己決定。

陳吉仲說，吳音寧任內一年多，果菜市場批發價格，都比韓國瑜任內還高，除了所謂的寒害和颱風之外，種種專業比較，「當然吳音寧做的絕對有達到我們的要求，她只是在應付外界的質疑的反應比較慢，這個部分有很大的精進空間。」

對於台北市長柯文哲不斷表示吳音寧是農委會決定的，前民主進步黨籍立法委員賴坤成今天在臉書發文指出，北農人事慣例由農委會提總經理、北市府推董事長，當府院黨一致推薦賴坤成，柯文哲卻以橫加阻撓、堅持要用非政治人物的專業人士，農委會不得已才再提吳音寧，柯文哲現在卻翻臉不認。

對此，陳吉仲說，一年前，農委會跟台北市政府共同合作共推董事長與總經理，那是當時的共識。

韓國瑜吳音寧北農

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