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下令查北農帳 丁守中：柯文哲自己打臉

2018-06-06 11:45聯合報 記者楊正海╱即時報導

丁守中上午在市黨部陪同下，與台北市議員參選人一同包粽子造勢，喊出「包中」口號，象...
丁守中上午在市黨部陪同下，與台北市議員參選人一同包粽子造勢，喊出「包中」口號，象徵光復台北。記者楊正海/攝影
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北農總經理吳音寧陷入業務推廣費爭議，不僅被爆出送酒到民進黨市黨部，還用22萬公款補助老家彰化溪州摸彩活動，台北市長柯文哲昨交代政風處和市府駐北農的監察人員查帳。對此，國民黨台北市長參選人丁守中上午指出，柯文哲昨天還說吳的操守沒有問題，下午就去查帳，這是自已打臉。

丁守中上午在市黨部陪同下，與台北市議員參選人一同包粽子造勢，喊出「包中」口號，象徵光復台北。十多位黨籍議員和參選人到場，喊出33席的提名市議員「全壘打」，市長、里長包中。

台北市商業會昨天籌組支持丁守中競選的後援會，丁守中親自到場感謝商界支持。丁守中上午表示，陸續還會有公會、社團會支持他，網路上也會有網路後，媒體問可，網路後援會是否會輸給柯Ｐ，丁守中說，他還有努力的空間，會一步一腳印 。

對於柯文哲下令查北農的帳，丁守中說，吳音寧擔任北農總經理是政治酬庸的職位，是民進黨和柯Ｐ互相協調的結果，吳的問題不斷，民進黨和柯Ｐ都責無旁貸。

對於上午的造勢活動，丁守中說，將發揮國民黨擅長的組織戰，共同群策群力，且國民黨的議員里長的基層服務很紮實，不像民進黨平時不跑，選舉才在跑 。外界關心丁和侯友宜何時合體，丁守中表示，目前在仔細規畫中 ，提出共同政見，由智庫在草擬中，雙北有共同生活圈一定會緊密合作。

丁守中北農柯文哲2018台北市選舉九合一選舉

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