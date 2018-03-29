黃子哲：吳音寧從神隱變神「贏 」繼續笑領250萬

2018-03-29 22:34 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



北農總經理吳音寧因台北市副市長、北農董事長陳景峻出手相救確定留任台北市士林北投區市議員擬參選人黃子哲酸吳從「神隱少女」變成「神贏少女」。

黃子哲說，日前北農總經理吳音寧出了個大包，她讓北農休市過長導致蔬菜量增價跌，農民叫苦連天，民眾也多所指責。但期間她還彷如畏罪潛逃，神隱多日避不見面，而後對她排山倒海的批判，幾乎是千夫所指了。連台北市長柯文哲都不只一次痛批吳音寧是中央硬塞來的，而副市長陳景峻也公開在媒體前狠刮吳音寧一頓。

黃子哲說，眼見吳音寧節節敗退，官位搖搖欲墜之際，沒想到身兼北農董事長的陳景峻在董事會上竟然來個大大的髮夾彎，溫暖貼心的「出手相救」，擋住了倒吳案，順利讓吳音寧全身而退，繼續笑納年薪250萬。

黃子哲諷，吳音寧瞬間從神隱少女變成神贏少女，就好像棒球賽九局下半，擊出一隻如神般的全壘打，完美的逆轉勝，神奇如幻術，簡直是見證奇蹟的發生。而柯文哲選擇向獨派低頭，向小英效忠，向吳音寧讓步，換得的可能是市長連任的支持，這樣的算盤，不難懂。只是前後不連戲，演得難看。

黃子哲說，既然有人贏，就有人輸。北農的官股占多數，吳音寧的政治酬庸，拿的是民脂民膏。一個無能的總經理，坐領高薪，做錯事還不用負責，最受傷的自是農民及人民的利益。

但黃子哲也說，柯文哲也別高興得太早，贏的了一時，未必贏的了一「市」。下次市長選舉，市民會牢牢記住這一筆，尤其是那些曾支持柯，對柯充滿期待，相信他可以翻轉未來，讓他們在一個公平正義的環境下，靠自己雙手努力就可達成夢想的年輕人。