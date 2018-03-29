【重磅快評】柯P救吳音寧 蔡英文出的答卷也作完了

2018-03-29 16:39 聯合報 主筆室



蔡英文總統年初接受專訪，談到民進黨是否和台北市長柯文哲繼續合作，她表示柯市長必須對「台灣價值」再做一次確認才行，但柯始終不正面回應，還反問「我也很想知道蔡總統的台灣價值是什麼？」把外界搞迷糊，直到昨天台北市副市長陳景峻出手相救不稱職的北農總經理吳音寧，大家才恍然大悟，原來柯市長正是藉此作完蔡總統的答卷。

北農休市風波引發政治風暴，柯市長不只一次不假辭色痛批吳音寧是中央硬塞來的，陳景峻也不惜在媒體前狠刮出事後神隱多日的總經理吳音寧；沒想到就在董監事會議前夕，陳景峻竟改口說他會救吳音寧一把，縱使全國農會總幹事張永成表示將提案撤換北農總經理吳音寧，但最後仍被陳景峻擋下，整起事件開高走低，收在最低點，吳音寧則繼續穩坐總經理寶座。

善於掌握大數據、網民意向的柯市府本可利用北農休市風波好好處理吳音寧，即使槓上農委會，市府也不見得會吃虧，柯市長甚至可能獲得更高民意支持的回報，為何他捨此不為，反而在最緊要的關頭來個大轉彎？爽了吳音寧，不顧農民感受，開罪了張派，歸納原因，就在柯市長的交卷時間已到，救了吳音寧，其實就是答覆「台灣價值」的最好答案。

台北市長選情特殊，民進黨寧與柯文哲，也不願讓國民黨坐收漁利，但柯P擁有現任優勢，不藍不綠的政治光譜又利於他攫取中間選票，以致民進黨陷入提名與否的兩難，雖然姚文智、呂秀蓮都強烈表達參選意願，但民進黨高層仍舉棋不定，蔡英文才要柯文哲再一次確認「台灣價值」，作為合作與否的考量準據，年初傳出兩人有密會，其實也是著眼於答卷的進度。

北農休市風波的時間點正好落在交卷時間，柯P何其聰明，深知吳音寧再怎麼不稱職，但她深綠背景正是他與蔡總統連結的交集，在董監事會前摃上中央，只是把戲作足，正可以提高他與綠營交換籌碼的份量，最後藉由來自綠營的陳景峻之手救回吳音寧，柯既作完了答卷，也讓陳景峻分攤一些外界的怨氣，柯P算是一舉兩得，即使得罪農民，那也沒什麼大不了，畢竟北市的農民比例極其少數，至於花公帑養肥貓，那又算得了什麼？