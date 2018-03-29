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新光副董李紀珠：團隊扭轉逆勢邁向康莊大道

休市爭議撼不動吳音寧 馬郝朱新人連線衝北農抗議

2018-03-29 16:04聯合報 記者周志豪╱即時報導

北農產運銷公司總經理吳音寧因錯誤的休市決定，挨批不適任，但北農昨召開董事會仍決議讓吳續任，引發外界質疑。上午前總統馬英九、國民黨副主席郝龍斌與新北市長朱立倫子弟兵「連線」，到北農踢館，要求吳音寧自行下台，不要阻礙北農未來。

不過北農人士則強調，外界認為吳音寧不適任，但北農內部不認為如此，也希望外界表達意見能以更民主方式。

吳音寧休市爭議延燒，上午表態參選年底雙北市議員的馬英九子弟兵鍾沛君與徐巧芯、郝龍斌子弟兵游淑慧與黃子哲，以及朱立倫子弟兵江怡臻與葉元之，連線前往北農抗議，高呼「吳音寧不下台、北農沒未來」。

鍾沛君表示，吳音寧對農產運銷卻宛如小白兔一樣是門外漢，但卻能坐領250萬高級年薪邊做邊學，成「高薪實習生」，結果導致北農休市爭議，菜賤傷農，台北市政府卻置市民權益不故，決定包庇到底，讓小老百姓情何以堪。

游淑慧也說，北農保下吳音寧，等於給了相信台北市長柯文哲的年輕人一個巴掌，原來柯市府內充滿妥協、政治交換、裙帶關係、攀親帶故，「關係決定一切」。

上午抗議過程，黃子哲一度企圖闖入吳音寧辦公室遞交「不適任解聘書」，遭北農工作人員阻擋，一度發生嚴重拉扯，讓黃痛斥「太陽花都能進立法院霸占議場了，你們在幹什麼」，痛斥吳「寧要官位、不要臉皮」。

北農昨召開董事會決議讓吳音寧續任，引發外界質疑。上午前總統馬英九、國民黨副主席郝...
北農昨召開董事會決議讓吳音寧續任，引發外界質疑。上午前總統馬英九、國民黨副主席郝龍斌與新北市長朱立倫子弟兵「連線」，到北農踢館，要求吳自行下台。記者曾吉松／攝影
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北農吳音寧朱立倫

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