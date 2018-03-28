陳景峻相救 吳音寧保住北農總座

2018-03-28 23:08 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ／台北報導



台北農產公司昨天召開董事會，身兼董事長的北市副市長陳景峻「出手相救」，讓總經理吳音寧保住位子。但北市府市場處長許玄謀昨在會中高分貝怒飆吳音寧「推卸責任」、應變能力也大有問題，咆哮聲大到連門外都聽得到，場面一度緊張。

台北農產運銷公司昨天舉行董事會，總經理吳音寧保住職務，步出會場未發表意見。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

常董張永成昨在臨時動議提案撤換總經理，陳景峻當場拍張的肩膀，好言相勸「拜託啦，這個案子我不接受」，張永成聽了後沒有強硬拒絕，該提案未經討論表決，僅張永成的意見列入會議紀錄。董事會最後決議，北農應記取休市3天所引起的社會波動與不安，並希望市場處針對中秋節和明年休市問題提早因應。

台北市副市長兼北農董事長陳景峻「出手相救」，讓總經理吳音寧保住位子。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

陳景峻不諱言，台北市長柯文哲在昨天晨會仍有點生氣，批評吳音寧是農委會派的，但農委會至今都未表態，「如果完全由台北市政府來扛，不曉得是什麼道理？」

陳景峻表示，北農休市或菜價議題本是專業經營或危機處理的問題，後來卻變成複雜的政治問題，如果沒處理好，會變成柯跟中央對抗或被揣測成市府聯手張家來抵抗中央；他希望單純回歸機制檢討，但吳音寧也要有所警惕，就算昨天董事會過關了，4月9日台北市議會開議要怎麼辦？

張永成說，他認同陳景峻說要給年輕人機會學習，但學習要有適當的位子，「以吳音寧現在的能力，我認為理貨員是最好的位子」；如果吳再做錯事或再有危機沒處理好，力保的人要去承擔。

據轉述，吳音寧昨在會中提出休市檢討報告，建議未來果菜批發不要連休3日。不過，代表北市府的許玄謀不滿北農將問題指向市場處，在會中怒飆吳音寧是推卸責任，北農事先也未跟產地妥善協調。

陳景峻會後表示，吳音寧在會議中除了報告外，被批評時並未發言替自己辯護，「聽也是虛心接受，也是一個很好的態度」。