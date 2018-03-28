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影／北農換總經理？ 張永成酸：理貨員最適合吳音寧

2018-03-28 17:36聯合報 記者陳煜彬╱即時報導

北農總經理吳音寧因為農曆年後20天休市11天，引發爭議，北農今天召董事會，常董張永成放話要提案換掉吳音寧！但北農董事長陳景峻會前已表態會挺吳，雖然柯文哲仍對農委會頗有微詞。而張永成會前受訪時，表明不認同陳景峻說要給年輕人機會力保吳音寧的做法，更酸說學習要安排在適當的位置，「我是覺得理貨員是最好的」。

北農常董張永成放話要提案換掉總經理吳音寧。記者龔盈全／攝影
北農常董張永成放話要提案換掉總經理吳音寧。記者龔盈全／攝影
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北農吳音寧陳景峻

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