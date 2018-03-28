全國農會總幹事張永成 要吳音寧下台

相關新聞
北農董事會前 陳景峻透露柯文哲不滿農委會2018-03-28 14:50
陳景峻要保吳音寧？ 丁守中批：北農不應酬庸養肥貓2018-03-28 12:22
北農常董張永成酸：吳音寧適合去當理貨員2018-03-28 15:39
年薪250萬請來一個實習生？北農「神隱少女」 的感謝卡 寫了這些話2018-03-28 10:00
吳音寧就算保總座 恐成議會箭靶2018-03-27 23:08
撤換吳音寧？ 北農董事會今交鋒2018-03-27 23:02
北農董事張永成明提案撤換吳音寧2018-03-27 18:44
休市菜價崩？陳吉仲：資訊不清 農民受害2018-03-27 14:25
北農常務董事：一定提案撤換吳音寧 農會5席支持2018-03-27 14:19
陳景峻說要救吳音寧 陳吉仲：尊重他的說法2018-03-27 14:17
吳音寧去留踢皮球 名嘴：柯P為換取民進黨支持彎腰2018-03-27 14:01
柯文哲為連任不撤換吳音寧？孫大千批：怕什麼2018-03-27 12:42
要農民放心 吳音寧發感謝卡「日久見人心」2018-03-27 12:41
出手救吳音寧？柯文哲：農委會自己要去處理2018-03-27 12:11
北農28日召開董事會 吳音寧人事案受關注2018-03-27 11:16
吳音寧不適任？陳景峻：明天董事會將救她一把2018-03-27 10:58
熱門文章
陸戰隊幫採收洋蔥 基層怒：田裡只有兵沒農工2018-03-28 06:47
憂心台灣前景 國中女：將來只能到國外當台勞嗎？2018-03-27 16:17
影／桃市長民調輸 楊麗環怒離席：我不相信這樣的民調2018-03-28 10:12
退軍瘋傳上將批軍改文 八百壯士今護帳篷展開陣地戰2018-03-28 01:57
周刊爆小英官邸警衞官清槍撃發實彈 副侍衛長扛責提前退伍2018-03-28 08:24
吳寶春：開麵包店是朝全球布局目標前進2018-03-27 19:28
吳寶春在陸展店遭諷 洪孟楷：該檢討的是蔡英文2018-03-28 06:38
國民黨桃園市長初選陳學聖出線 楊麗環認不公憤離席2018-03-28 10:11
國土計畫出爐 全國農地大減10餘萬公頃2018-03-27 23:44
中共遼寧艦率40艦艇南海巡弋 專家：我方偵監和應處呢？2018-03-27 20:02
宜蘭驚句王陳金德 飆天飆地 這回怒飆救國團2018-03-28 09:00
年薪250萬請來一個實習生？北農「神隱少女」 的感謝卡 寫了這些話2018-03-28 10:00
顛覆陸媒說法！來台見男友父母 陸女：沒感覺仇中2018-03-28 13:12
第一槍？深澳電廠環評惹議 鄭文燦：新北數據屬實就反對建廠2018-03-28 11:05
拚募兵 年改草案優惠新制校級軍官各階計算法曝光2018-03-28 06:44
藍委砲轟土銀22K招人太難看 賴清德：會指示調薪2018-03-27 16:41
【重磅快評】反正我過半 漲你電價又怎樣？2018-03-27 16:46
賴清德回應張善政：花蓮善款運用與台南不同2018-03-27 17:02
黃煌雄出線三主因：藍綠可接受、有政治歷練及輩份夠2018-03-27 16:39
民進黨bye bye！蘇煥智確定退黨了 無黨籍身分選北市長2018-03-28 14:41
葉毓蘭：政績再爛民調再低 民進黨也難下台2018-03-28 08:24
賴清德指多數人薪水有漲 孫大千：迷信數字失民心2018-03-28 08:11
不當更名後...瑞典外交部稱瑞台友好沒變2018-03-28 04:10
新聞眼／軍人年改 中上校以上影響較大2018-03-27 23:59
民調支持率勝出 陳學聖：民調若作假一定重新來過2018-03-28 11:10
北農董事張永成明提案撤換吳音寧2018-03-27 18:44
選新北市長？蘇貞昌、游錫堃鬆口了...2018-03-27 23:59
獨／發言人昨失言今遭撤換？ 健保署滅火：例行輪值2018-03-28 13:07
聲援軍公教警消退休待遇 謝立功：當選市長聲請釋憲2018-03-27 18:36
楊麗環質疑桃園市長民調不公 黨中央：參選人風度問題2018-03-28 11:50
羅東鎮社團補助遭查 孫大千：為打擊對手把格局做小2018-03-28 13:07
最後拼圖 屏東縣長國民黨鎖定前客委會副主委李朝明2018-03-28 01:58
退伍軍人任公職只能領基本工資？綠委強調是誤傳2018-03-27 22:08
【重磅快評】核二重啟併聯 蔡政府轉進「非非核家園」2018-03-28 09:47
遼寧號率大艦隊南海秀肌肉 國軍研判針對越南2018-03-28 12:10
批柯文哲受中共接待 郁慕明：呂秀蓮才是「通共」前輩2018-03-27 21:18
物價漲 五成民眾沒感覺？徐國勇：媒體混淆誤解2018-03-27 19:59
柯文哲未來幕僚信心滿滿 離職幕僚憂心忡忡2018-03-28 09:10
女兒陳情20年 趙仲容入祀忠烈祠2018-03-27 23:59
審空汙法主席竟落跑！ 藍委怒：修法別打假球2018-03-28 10:44
留言