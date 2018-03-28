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全國農會總幹事張永成 要吳音寧下台

2018-03-28 14:43聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

北農產運銷公司下午舉行董事會，台北市副市長兼北農董事長陳景峻表示農委會至少應表態是否支持吳音寧；台北市議員鍾小平現身會場，拿波菜贈與全國農會總幹事張永成，對他在會中將提議要求吳音寧下台打氣。總經理吳音寧進入會場前未發表談話

台北農產運銷公司下午舉行董事會，議員鍾小平（右）對著波菜，贈與全國農會總幹事張永...
台北農產運銷公司下午舉行董事會，議員鍾小平（右）對著波菜，贈與全國農會總幹事張永成（左），為他在會中提議要求吳音寧下台打氣。記者曾吉松／攝影
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台北農產運銷公司下午舉行董事會，總經理吳音寧進入會場前未發表談話。記者曾吉松／攝...
台北農產運銷公司下午舉行董事會，總經理吳音寧進入會場前未發表談話。記者曾吉松／攝影
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台北農產運銷公司下午舉行董事會，全國農會總幹事張永成（圖）將會中提議要求總經理吳...
台北農產運銷公司下午舉行董事會，全國農會總幹事張永成（圖）將會中提議要求總經理吳音寧下台。記者曾吉松／攝影
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台北農產運銷公司下午舉行董事會，台北市副市長兼北農董事長陳景峻（圖）表示農委會至...
台北農產運銷公司下午舉行董事會，台北市副市長兼北農董事長陳景峻（圖）表示農委會至少應表態是否支持吳音寧。記者曾吉松／攝影
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台北農產運銷公司下午舉行董事會，總經理吳音寧進入會場前未發表談話。記者曾吉松／攝...
台北農產運銷公司下午舉行董事會，總經理吳音寧進入會場前未發表談話。記者曾吉松／攝影
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吳音寧北農農委會

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