撤換吳音寧？ 北農董事會今交鋒

北農休市爭議，總經理吳音寧（左）一度神隱，與北農董事長陳景峻關係尷尬。北農今天開董事會，有董事揚言提案撤換吳音寧。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

陳景峻：將出手「救她一把」

北農休市風波引發政治風暴，北農今日召開董事會，常董張永成將以臨時動議提案撤換北農總經理吳音寧。身兼北農董事長的副市長陳景峻昨表示，應給吳音寧機會，他在今天董事會將出手「救她一把」；農委會昨表示，尊重台北市政府。

柯文哲：誰提名的人誰負責

台北市長柯文哲昨天表示，吳音寧人事案是農委會決定的，農委會自己要去處理，「誰提名的人誰負責」。

陳景峻今天將主持董事會，他說，當初是他出面與雲林張家談，拜託支持吳音寧，現在吳的表現讓董事不滿意，他也不好說什麼。陳坦言，他是副市長、也是北農董事長，同時也是民進黨員，這件事牽動敏感的政治問題，他希望市長柯文哲不要再與民進黨產生嫌隙；為了大局著想，他仍會站在中立立場，尊重農委會意見。

陳也說，吳音寧有錯就要去改進，不是一味地閃，若之後面對市議會質詢還是不懂，「神仙也救不了她」。

農委會：尊重北市府想法

農委會副主委陳吉仲昨表示，尊重台北市政府想法。不過，外界一直認為北農休市3天導致菜價崩跌，這是莫須有的議題，資訊如果不立即澄清，恐會成為業者當作壓低農產價格的工具，導致農民受害。他指出，去年新任北農董事長、總經理上任後，蔬果平均價格都在消費者可以接受範圍，且穩定地維持在很好的水準。

張永成昨說，吳音寧擔任北農總經理，但對休市的影響未先掌握，也沒因應對策。他是北農常務董事，但從未與吳音寧有對話管道；吳一直自稱有理想、要改革，但唯一看到她的提案，只有加薪5%。

張永成：哪個公司的主管 從頭到尾不見人

對於休市風波，張永成批評，哪有一個公司的經營主管從頭到尾不見人，既然行政院長賴清德說，北農董事會對休市也要負責，張家也有不少人在董事會，所以他有責任提案「吳音寧不適任」。

張永成說，目前農委會及北市府都是要保吳音寧，目前中華民國農會只有5席董事，他的提案不大可能通過，但仍要表達立場。雖然董事有權提案，後續還是由董事長裁決，北市府一切都是考量年底選舉的政治妥協。