親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國土計畫新變革
軍人年改求共識
藍綠各黨拚選戰
北農人事案紛擾
深澳電廠案過關
兒虐漏洞怎麼補
政治
軍事
綜合

撤換吳音寧？ 北農董事會今交鋒

2018-03-27 23:02聯合報 記者莊琇閔張世杰董俞佳／台北報導

北農休市爭議，總經理吳音寧（左）一度神隱，與北農董事長陳景峻關係尷尬。北農今天開...
北農休市爭議，總經理吳音寧（左）一度神隱，與北農董事長陳景峻關係尷尬。北農今天開董事會，有董事揚言提案撤換吳音寧。 圖／聯合報系資料照片
分享

陳景峻：將出手「救她一把」

北農休市風波引發政治風暴，北農今日召開董事會，常董張永成將以臨時動議提案撤換北農總經理吳音寧。身兼北農董事長的副市長陳景峻昨表示，應給吳音寧機會，他在今天董事會將出手「救她一把」；農委會昨表示，尊重台北市政府。

柯文哲：誰提名的人誰負責

台北市長柯文哲昨天表示，吳音寧人事案是農委會決定的，農委會自己要去處理，「誰提名的人誰負責」。

陳景峻今天將主持董事會，他說，當初是他出面與雲林張家談，拜託支持吳音寧，現在吳的表現讓董事不滿意，他也不好說什麼。陳坦言，他是副市長、也是北農董事長，同時也是民進黨員，這件事牽動敏感的政治問題，他希望市長柯文哲不要再與民進黨產生嫌隙；為了大局著想，他仍會站在中立立場，尊重農委會意見。

陳也說，吳音寧有錯就要去改進，不是一味地閃，若之後面對市議會質詢還是不懂，「神仙也救不了她」。

農委會：尊重北市府想法

農委會副主委陳吉仲昨表示，尊重台北市政府想法。不過，外界一直認為北農休市3天導致菜價崩跌，這是莫須有的議題，資訊如果不立即澄清，恐會成為業者當作壓低農產價格的工具，導致農民受害。他指出，去年新任北農董事長、總經理上任後，蔬果平均價格都在消費者可以接受範圍，且穩定地維持在很好的水準。

張永成昨說，吳音寧擔任北農總經理，但對休市的影響未先掌握，也沒因應對策。他是北農常務董事，但從未與吳音寧有對話管道；吳一直自稱有理想、要改革，但唯一看到她的提案，只有加薪5%。

張永成：哪個公司的主管 從頭到尾不見人

對於休市風波，張永成批評，哪有一個公司的經營主管從頭到尾不見人，既然行政院長賴清德說，北農董事會對休市也要負責，張家也有不少人在董事會，所以他有責任提案「吳音寧不適任」。

張永成說，目前農委會及北市府都是要保吳音寧，目前中華民國農會只有5席董事，他的提案不大可能通過，但仍要表達立場。雖然董事有權提案，後續還是由董事長裁決，北市府一切都是考量年底選舉的政治妥協。

北農吳音寧農委會

相關新聞

北農董事張永成明提案撤換吳音寧

2018-03-27 18:44

吳音寧就算保總座 恐成議會箭靶

2018-03-27 23:08

休市菜價崩？陳吉仲：資訊不清 農民受害

2018-03-27 14:25

北農常務董事：一定提案撤換吳音寧 農會5席支持

2018-03-27 14:19

陳景峻說要救吳音寧 陳吉仲：尊重他的說法

2018-03-27 14:17

吳音寧去留踢皮球 名嘴：柯P為換取民進黨支持彎腰

2018-03-27 14:01

柯文哲為連任不撤換吳音寧？孫大千批：怕什麼

2018-03-27 12:42

要農民放心 吳音寧發感謝卡「日久見人心」

2018-03-27 12:41

出手救吳音寧？柯文哲：農委會自己要去處理

2018-03-27 12:11

北農28日召開董事會 吳音寧人事案受關注

2018-03-27 11:16

吳音寧不適任？陳景峻：明天董事會將救她一把

2018-03-27 10:58
看更多

熱門文章

獨派抗議布條糗拿反 馬英九一個手勢讓他敬禮道謝

2018-03-27 10:52

丞相起風了！吳寶春曾拒赴大陸展店 網友擷圖揶揄

2018-03-27 13:59

台南當年只用善款不用中央補助？張善政：盼賴清德說明

2018-03-27 12:07

吳音寧不適任？陳景峻：明天董事會將救她一把

2018-03-27 10:58

憂心台灣前景 國中女：將來只能到國外當台勞嗎？

2018-03-27 16:17

柯文哲為連任不撤換吳音寧？孫大千批：怕什麼

2018-03-27 12:42

政府「卡管」蠻幹 羅智強：馬英九早就預言

2018-03-27 10:28

「如果我是台北市長」 孫大千提5方案終結兒虐

2018-03-27 08:29

海巡署建構無人機系統打槍中科院銳鳶 原因曝光

2018-03-27 06:52

專家質疑國軍掌握度…共軍菲律賓海操演 我鷹式飛彈跑紅點

2018-03-27 08:10

吳寶春：開麵包店是朝全球布局目標前進

2018-03-27 19:28

深澳電廠民調出爐！ 北北基民眾七成五反對興建

2018-03-27 10:16

士兵套房衛浴乾溼分離像飯店 擠大浴室打水洗澡成神話

2018-03-27 10:09

總統大嘴巴害慘情報員 都是選舉惹的禍？

2018-03-27 08:00

電價物價齊漲？ 賴揆：五成以上民眾沒感覺

2018-03-27 13:01

中共遼寧艦率40艦艇南海巡弋 專家：我方偵監和應處呢？

2018-03-27 20:02

退休軍公教：年改剝奪財產 籲暫緩實施

2018-03-27 12:03

推動新台幣去蔣化 高志鵬：硬幣也要更新

2018-03-27 11:23

前監委黃煌雄 將接任促轉會主委

2018-03-27 15:23

藍委砲轟土銀22K招人太難看 賴清德：會指示調薪

2018-03-27 16:41

電價物價齊漲？賴揆：多數人薪水漲 不會受影響

2018-03-27 13:54

綠民調大勝蘇貞昌、賴清德？ 侯友宜：捧高再殺你

2018-03-27 13:29

黃煌雄出線三主因：藍綠可接受、有政治歷練及輩份夠

2018-03-27 16:39

2025年若減碳未達標 賴清德：我決定我負責

2018-03-27 13:15

繆德生憾事後續為反年改衝？兩知名退將對話見機鋒

2018-03-27 11:40

賴清德回應張善政：花蓮善款運用與台南不同

2018-03-27 17:02

【重磅快評】反正我過半 漲你電價又怎樣？

2018-03-27 16:46

要農民放心 吳音寧發感謝卡「日久見人心」

2018-03-27 12:41

酸吳寶春赴陸發展 黃安要他大聲說「認同一中」

2018-03-27 09:59

北市府要拆帳棚 八百壯士強調合法申請

2018-03-27 15:26

帶頭勞檢的戰鬥部長 立院處女秀也懂「笑而不答」

2018-03-27 09:00

北農常務董事：一定提案撤換吳音寧 農會5席支持

2018-03-27 14:19

北農董事張永成明提案撤換吳音寧

2018-03-27 18:44

富比世指我跟墨西哥一樣低薪 外交部抗議要求更正

2018-03-27 14:49

軍人年改獲共識 賴清德：7月1日上路目標不變

2018-03-27 09:27

提醒朱立倫不用到對岸 蘇貞昌：我們才是同一國的人

2018-03-27 12:12

陸委會要求朱劉會提報告 新北市府反嗆：要說明什麼？

2018-03-27 12:59

拒投降被中共槍斃 趙仲容等五烈士入祀忠烈祠

2018-03-27 10:31

物價漲 五成民眾沒感覺？徐國勇：媒體混淆誤解

2018-03-27 19:59

退伍軍人任公職只能領基本工資？綠委強調是誤傳

2018-03-27 22:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top