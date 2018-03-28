親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國土計畫新變革
軍人年改求共識
藍綠各黨拚選戰
北農人事案紛擾
深澳電廠案過關
兒虐漏洞怎麼補
政治
軍事
綜合

南韓修憲草案送交國會：文在寅的「燭光革命」許諾

搏命！高雄槍戰完整片曝光 攔檢車輛秒爆槍戰

年薪250萬請來一個實習生？北農「神隱少女」 的感謝卡 寫了這些話

2018-03-28 10:00聯合報 記者彭宣雅╱台北報導

北農總經理 去留受關注

台北農產運銷公司總經理吳音寧。圖／聯合報系資料照片
台北農產運銷公司總經理吳音寧。圖／聯合報系資料照片
分享

台北農產運銷公司今下午將開董事會，外界高度關注北農總經理吳音寧的去留。吳音寧當初是台北市政府和農委會「政治妥協」下的人事結果，日前卻因連日休市風波，讓台北市府對這位農委會「派」來的總座頗為感冒。

董事長表態 會救她一把

面對今天可能有董事提案「拔」吳，但昨天北農董事長、也是台北市副市長的陳景峻已表態會出手「拉她一把、救她一把」，預料吳的總座應可「保」住。

台北農產運銷公司爆出休市爭議，總經理吳音寧（左）一度神隱，讓北市副市長、北農董事...
台北農產運銷公司爆出休市爭議，總經理吳音寧（左）一度神隱，讓北市副市長、北農董事長陳景峻（左二）曾頗為不滿。圖／聯合報系資料照片
分享

關鍵時刻不見人 卡片表心跡

不過，董事會前，北市府和農委會副主委陳吉仲昨天都紛紛談話，吳音寧則一如往常沒現身、沒回應，日前倒是發出「感謝」小卡給各大農業合作社場、農民團體、大農戶和農民。卡片上三點解釋休市風波過程，直說北農很努力，面對外界紛擾還說「日久見人心」，請農民放心。

北農總經理吳音寧（中）與農委會副主委陳吉仲（左）。圖／聯合報系資料照片
北農總經理吳音寧（中）與農委會副主委陳吉仲（左）。圖／聯合報系資料照片
分享

這張感謝小卡近日在農團間廣為流傳，引發討論。究竟吳音寧想要表達日子一久，就可看出她的什麼心？

北農風波未歇，北農總經理吳音寧日前對農民團體發出感謝小卡，在農業界引起討論。圖／...
北農風波未歇，北農總經理吳音寧日前對農民團體發出感謝小卡，在農業界引起討論。圖／農民提供
分享

詩人吳晟之女 專業屢遭質疑

一九七二年出生的吳音寧，父親是教師兼現代詩人與總統府資政的吳晟，出身彰化溪州，過去長期撰文關注台灣土地與農業，去年被農委會推薦擔任北農總經理，原本北市府對此人事很有意見，但為了拉下原本掌權許久的勢力，北市府因而與農委會聯手把吳推上去，當時外界就曾有聲音質疑她的產銷專業。

吳晟（右）與女兒吳音寧二○一○年的合照。圖／聯合報系資料照片
吳晟（右）與女兒吳音寧二○一○年的合照。圖／聯合報系資料照片
分享

菜價崩盤卻神隱 惹來批評

未料今年2月16日至3月7日，北農20日內休市11天，被指因連休後產銷失衡，導致菜價崩盤，但外界鬧得沸沸揚揚，負責掌理北農的吳音寧卻始終未現身說明，因而被指是「神隱少女」；當時她原本一度要與北市府召開記者會對外說明，事後卻未現身，直至3月8日才與農委會官員共同召開記者會。

「我還在學習」 被酸高薪實習生

民國黨北市議員徐世勳公開批評，專業經理人應該要具備管理與經營能力。圖／聯合報系資...
民國黨北市議員徐世勳公開批評，專業經理人應該要具備管理與經營能力。圖／聯合報系資料照片
分享

吳音寧甚至還一度被台北市議員徐世勳翻出備詢影片，去年他曾在市議會質詢吳音寧是否看得懂報表、如何領導北農？吳多次強調：「我有認真在學習。」影片曝光後在網路被瘋傳，還被指是年薪250萬元的實習生。

董事會前發卡 為自己辯護

走過這段風雨，吳音寧選在董事會前發出感謝小卡。這張感謝卡是在3月21日、春分時節發出。卡片上提出三點說明，第一，休市風波至今已三周，換算農民時間，水菜種下已可以收成；她強調，休市是台北市政府市場處決定，北農只能遵照辦理，這次事件後，北農會建議台北市市場處，再開一次會議，就休市日期進行討論與改進。

台北市長柯文哲回應北農總經理吳音寧去留成問題時，說出「這我就很想講髒話，人是他們...
台北市長柯文哲回應北農總經理吳音寧去留成問題時，說出「這我就很想講髒話，人是他們塞給我的」。圖／聯合報系資料照片
分享

吳音寧在卡片上也說，農曆年後的蔬果進貨量是十年最大量，對北農是很大挑戰；不過好在拍賣出來的價格是十年來第三高，她感謝農民的信任，也認為市場工作人員認真專業，北農團隊會持續進步做得更好。

一句日久見人心 盼安農民心

最後吳音寧為自己辯護，指外面的風聲不小，但她認為實在把蔬菜水果賣好，才最重要。她說，「日久見人心」，就如同務農，如何照顧農作物，農作物就會如何生長，承諾北農團隊會盡全力打拼，打造公平公正公開的產銷平台。

外界解讀，年薪250萬元的神隱少女，似乎是想透過小卡傳達她努力做好產銷的心，也為「保」住自己總座位子盡些心力。

相關新聞

吳音寧就算保總座 恐成議會箭靶

2018-03-27 23:08

撤換吳音寧？ 北農董事會今交鋒

2018-03-27 23:02

北農董事張永成明提案撤換吳音寧

2018-03-27 18:44

休市菜價崩？陳吉仲：資訊不清 農民受害

2018-03-27 14:25

北農常務董事：一定提案撤換吳音寧 農會5席支持

2018-03-27 14:19

陳景峻說要救吳音寧 陳吉仲：尊重他的說法

2018-03-27 14:17

吳音寧去留踢皮球 名嘴：柯P為換取民進黨支持彎腰

2018-03-27 14:01

柯文哲為連任不撤換吳音寧？孫大千批：怕什麼

2018-03-27 12:42

要農民放心 吳音寧發感謝卡「日久見人心」

2018-03-27 12:41

出手救吳音寧？柯文哲：農委會自己要去處理

2018-03-27 12:11

北農28日召開董事會 吳音寧人事案受關注

2018-03-27 11:16

吳音寧不適任？陳景峻：明天董事會將救她一把

2018-03-27 10:58
看更多

熱門文章

丞相起風了！吳寶春曾拒赴大陸展店 網友擷圖揶揄

2018-03-27 13:59

台南當年只用善款不用中央補助？張善政：盼賴清德說明

2018-03-27 12:07

憂心台灣前景 國中女：將來只能到國外當台勞嗎？

2018-03-27 16:17

柯文哲為連任不撤換吳音寧？孫大千批：怕什麼

2018-03-27 12:42

陸戰隊幫採收洋蔥 基層怒：田裡只有兵沒農工

2018-03-28 06:47

退軍瘋傳上將批軍改文 八百壯士今護帳篷展開陣地戰

2018-03-28 01:57

吳寶春：開麵包店是朝全球布局目標前進

2018-03-27 19:28

周刊爆小英官邸警衞官清槍撃發實彈 副侍衛長扛責提前退伍

2018-03-28 08:24

吳寶春在陸展店遭諷 洪孟楷：該檢討的是蔡英文

2018-03-28 06:38

中共遼寧艦率40艦艇南海巡弋 專家：我方偵監和應處呢？

2018-03-27 20:02

電價物價齊漲？ 賴揆：五成以上民眾沒感覺

2018-03-27 13:01

退休軍公教：年改剝奪財產 籲暫緩實施

2018-03-27 12:03

推動新台幣去蔣化 高志鵬：硬幣也要更新

2018-03-27 11:23

國土計畫出爐 全國農地大減10餘萬公頃

2018-03-27 23:44

影／桃市長民調輸 楊麗環怒離席：我不相信這樣的民調

2018-03-28 10:12

藍委砲轟土銀22K招人太難看 賴清德：會指示調薪

2018-03-27 16:41

綠民調大勝蘇貞昌、賴清德？ 侯友宜：捧高再殺你

2018-03-27 13:29

要農民放心 吳音寧發感謝卡「日久見人心」

2018-03-27 12:41

前監委黃煌雄 將接任促轉會主委

2018-03-27 15:23

繆德生憾事後續為反年改衝？兩知名退將對話見機鋒

2018-03-27 11:40

【重磅快評】反正我過半 漲你電價又怎樣？

2018-03-27 16:46

2025年若減碳未達標 賴清德：我決定我負責

2018-03-27 13:15

電價物價齊漲？賴揆：多數人薪水漲 不會受影響

2018-03-27 13:54

宜蘭驚句王陳金德 飆天飆地 這回怒飆救國團

2018-03-28 09:00

國民黨桃園市長初選陳學聖出線 楊麗環認不公憤離席

2018-03-28 10:11

賴清德回應張善政：花蓮善款運用與台南不同

2018-03-27 17:02

黃煌雄出線三主因：藍綠可接受、有政治歷練及輩份夠

2018-03-27 16:39

拚募兵 年改草案優惠新制校級軍官各階計算法曝光

2018-03-28 06:44

北市府要拆帳棚 八百壯士強調合法申請

2018-03-27 15:26

北農常務董事：一定提案撤換吳音寧 農會5席支持

2018-03-27 14:19

北農董事張永成明提案撤換吳音寧

2018-03-27 18:44

不當更名後...瑞典外交部稱瑞台友好沒變

2018-03-28 04:10

年薪250萬請來一個實習生？北農「神隱少女」 的感謝卡 寫了這些話

2018-03-28 10:00

葉毓蘭：政績再爛民調再低 民進黨也難下台

2018-03-28 08:24

聲援軍公教警消退休待遇 謝立功：當選市長聲請釋憲

2018-03-27 18:36

富比世指我跟墨西哥一樣低薪 外交部抗議要求更正

2018-03-27 14:49

新聞眼／軍人年改 中上校以上影響較大

2018-03-27 23:59

退伍軍人任公職只能領基本工資？綠委強調是誤傳

2018-03-27 22:08

陸委會要求朱劉會提報告 新北市府反嗆：要說明什麼？

2018-03-27 12:59

提醒朱立倫不用到對岸 蘇貞昌：我們才是同一國的人

2018-03-27 12:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top