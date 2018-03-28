年薪250萬請來一個實習生？北農「神隱少女」 的感謝卡 寫了這些話

2018-03-28 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱台北報導



北農總經理 去留受關注

台北農產運銷公司總經理吳音寧。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台北農產運銷公司今下午將開董事會，外界高度關注北農總經理吳音寧的去留。吳音寧當初是台北市政府和農委會「政治妥協」下的人事結果，日前卻因連日休市風波，讓台北市府對這位農委會「派」來的總座頗為感冒。

董事長表態 會救她一把

面對今天可能有董事提案「拔」吳，但昨天北農董事長、也是台北市副市長的陳景峻已表態會出手「拉她一把、救她一把」，預料吳的總座應可「保」住。

台北農產運銷公司爆出休市爭議，總經理吳音寧（左）一度神隱，讓北市副市長、北農董事長陳景峻（左二）曾頗為不滿。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

關鍵時刻不見人 卡片表心跡

不過，董事會前，北市府和農委會副主委陳吉仲昨天都紛紛談話，吳音寧則一如往常沒現身、沒回應，日前倒是發出「感謝」小卡給各大農業合作社場、農民團體、大農戶和農民。卡片上三點解釋休市風波過程，直說北農很努力，面對外界紛擾還說「日久見人心」，請農民放心。

北農總經理吳音寧（中）與農委會副主委陳吉仲（左）。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

這張感謝小卡近日在農團間廣為流傳，引發討論。究竟吳音寧想要表達日子一久，就可看出她的什麼心？

北農風波未歇，北農總經理吳音寧日前對農民團體發出感謝小卡，在農業界引起討論。圖／農民提供 分享 facebook

詩人吳晟之女 專業屢遭質疑

一九七二年出生的吳音寧，父親是教師兼現代詩人與總統府資政的吳晟，出身彰化溪州，過去長期撰文關注台灣土地與農業，去年被農委會推薦擔任北農總經理，原本北市府對此人事很有意見，但為了拉下原本掌權許久的勢力，北市府因而與農委會聯手把吳推上去，當時外界就曾有聲音質疑她的產銷專業。

吳晟（右）與女兒吳音寧二○一○年的合照。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

菜價崩盤卻神隱 惹來批評

未料今年2月16日至3月7日，北農20日內休市11天，被指因連休後產銷失衡，導致菜價崩盤，但外界鬧得沸沸揚揚，負責掌理北農的吳音寧卻始終未現身說明，因而被指是「神隱少女」；當時她原本一度要與北市府召開記者會對外說明，事後卻未現身，直至3月8日才與農委會官員共同召開記者會。

「我還在學習」 被酸高薪實習生

民國黨北市議員徐世勳公開批評，專業經理人應該要具備管理與經營能力。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

吳音寧甚至還一度被台北市議員徐世勳翻出備詢影片，去年他曾在市議會質詢吳音寧是否看得懂報表、如何領導北農？吳多次強調：「我有認真在學習。」影片曝光後在網路被瘋傳，還被指是年薪250萬元的實習生。

董事會前發卡 為自己辯護

走過這段風雨，吳音寧選在董事會前發出感謝小卡。這張感謝卡是在3月21日、春分時節發出。卡片上提出三點說明，第一，休市風波至今已三周，換算農民時間，水菜種下已可以收成；她強調，休市是台北市政府市場處決定，北農只能遵照辦理，這次事件後，北農會建議台北市市場處，再開一次會議，就休市日期進行討論與改進。

台北市長柯文哲回應北農總經理吳音寧去留成問題時，說出「這我就很想講髒話，人是他們塞給我的」。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

吳音寧在卡片上也說，農曆年後的蔬果進貨量是十年最大量，對北農是很大挑戰；不過好在拍賣出來的價格是十年來第三高，她感謝農民的信任，也認為市場工作人員認真專業，北農團隊會持續進步做得更好。

一句日久見人心 盼安農民心

最後吳音寧為自己辯護，指外面的風聲不小，但她認為實在把蔬菜水果賣好，才最重要。她說，「日久見人心」，就如同務農，如何照顧農作物，農作物就會如何生長，承諾北農團隊會盡全力打拼，打造公平公正公開的產銷平台。

外界解讀，年薪250萬元的神隱少女，似乎是想透過小卡傳達她努力做好產銷的心，也為「保」住自己總座位子盡些心力。