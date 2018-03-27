陳景峻說要救吳音寧 陳吉仲：尊重他的說法

2018-03-27 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



農委會副主委陳吉仲。 聯合報系資料照 分享 facebook 北農休市風波過後，北農董事會明天首登場，外界關注北農總經理吳音寧人事案。北農董事長、北市副市長陳景峻今天表示，應該要給年輕人一點機會，明天董事會會出手拉她一把、救她一把。對此，農委會副主委陳吉仲表示，明天議程應沒有人事案，對於陳景峻說法，他僅回應「尊重」。

吳音寧為詩人吳晟之女、農運作家，過去曾擔任彰化縣溪州鄉公所主祕，也曾共同催生社運團體「台灣農村陣線」，總是給人對於農業抱持熱情，與農民同在的她，卻因北農事件爭議延燒，備受外界質疑、嘲諷，北農休市爭議延燒出吳音寧去留的人事案。

陳景峻今天表示，會出手救援吳音寧，還說不要演變成政治風波，台北市長柯文哲今天則表示，吳音寧人事案是農委會決定的，自己要去處理。對此，農委會副主委陳吉仲表示，明天議程應該沒有討論人事案，對於陳景峻與柯文哲的說法，他僅回應尊重2個字。

陳吉仲表示，對於台北市場連休所造成的問題，北農會有專案報告，農委會方便也深切檢討相關問題，有哪些可以再精進，可以避免的，北農能提出完整報告跟精進檢討作為，他認為才是最重要的。至於有關外界關切的吳音寧人事，陳吉仲表示，這部分無法回應，尊重陳景峻與柯文哲的說法。

吳音寧為農委會推薦的人選，當時北農人事案長達一年未定，農委會推薦吳音寧為北農總經理，不過台北市長柯文哲不滿，認為吳音寧不專業，還要另外進行遴選。當時，農委會副主委陳吉仲上廣播節目時就表示，吳音寧是他推薦的，農委會主委林聰賢也覺得是好的人選。