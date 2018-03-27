親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
執政黨軍改共識
藍綠各黨拚選戰
北農人事案紛擾
深澳電廠案過關
兒虐漏洞怎麼補
政治
軍事
綜合

丞相起風了！吳寶春曾拒赴大陸展店 網友擷圖揶揄

陳景峻說要救吳音寧 陳吉仲：尊重他的說法

2018-03-27 14:17聯合報 記者董俞佳╱即時報導

農委會副主委陳吉仲。 聯合報系資料照
農委會副主委陳吉仲。 聯合報系資料照
分享
北農休市風波過後，北農董事會明天首登場，外界關注北農總經理吳音寧人事案。北農董事長、北市副市長陳景峻今天表示，應該要給年輕人一點機會，明天董事會會出手拉她一把、救她一把。對此，農委會副主委陳吉仲表示，明天議程應沒有人事案，對於陳景峻說法，他僅回應「尊重」。

吳音寧為詩人吳晟之女、農運作家，過去曾擔任彰化縣溪州鄉公所主祕，也曾共同催生社運團體「台灣農村陣線」，總是給人對於農業抱持熱情，與農民同在的她，卻因北農事件爭議延燒，備受外界質疑、嘲諷，北農休市爭議延燒出吳音寧去留的人事案。

陳景峻今天表示，會出手救援吳音寧，還說不要演變成政治風波，台北市長柯文哲今天則表示，吳音寧人事案是農委會決定的，自己要去處理。對此，農委會副主委陳吉仲表示，明天議程應該沒有討論人事案，對於陳景峻與柯文哲的說法，他僅回應尊重2個字。

陳吉仲表示，對於台北市場連休所造成的問題，北農會有專案報告，農委會方便也深切檢討相關問題，有哪些可以再精進，可以避免的，北農能提出完整報告跟精進檢討作為，他認為才是最重要的。至於有關外界關切的吳音寧人事，陳吉仲表示，這部分無法回應，尊重陳景峻與柯文哲的說法。

吳音寧為農委會推薦的人選，當時北農人事案長達一年未定，農委會推薦吳音寧為北農總經理，不過台北市長柯文哲不滿，認為吳音寧不專業，還要另外進行遴選。當時，農委會副主委陳吉仲上廣播節目時就表示，吳音寧是他推薦的，農委會主委林聰賢也覺得是好的人選。

北農吳音寧農委會陳景峻

相關新聞

要農民放心 吳音寧發感謝卡「日久見人心」

2018-03-27 12:41

休市菜價崩？陳吉仲：資訊不清 農民受害

2018-03-27 14:25

北農常務董事：一定提案撤換吳音寧 農會5席支持

2018-03-27 14:19

吳音寧去留踢皮球 名嘴：柯P為換取民進黨支持彎腰

2018-03-27 14:01

柯文哲為連任不撤換吳音寧？孫大千批：怕什麼

2018-03-27 12:42

出手救吳音寧？柯文哲：農委會自己要去處理

2018-03-27 12:11

北農28日召開董事會 吳音寧人事案受關注

2018-03-27 11:16

吳音寧不適任？陳景峻：明天董事會將救她一把

2018-03-27 10:58

熱門文章

獨派抗議布條糗拿反 馬英九一個手勢讓他敬禮道謝

2018-03-27 10:52

軍人年改草案 退伍軍人最多比現在少領20%

2018-03-26 19:16

丞相起風了！吳寶春曾拒赴大陸展店 網友擷圖揶揄

2018-03-27 13:59

吳音寧不適任？陳景峻：明天董事會將救她一把

2018-03-27 10:58

政府「卡管」蠻幹 羅智強：馬英九早就預言

2018-03-27 10:28

台南當年只用善款不用中央補助？張善政：盼賴清德說明

2018-03-27 12:07

軍改起支奉率提高至55%、每年增2% 蔡適應：高度共識

2018-03-26 16:21

軍人年改 起支俸率55+2％有共識

2018-03-27 00:07

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top