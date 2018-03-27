北農常務董事：一定提案撤換吳音寧 農會5席支持

2018-03-27 14:19 中央社 台北27日電



北農總經理吳音寧。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影 分享 facebook

台北農產公司28日將開董事會，中華民國農會總幹事張永成今天說，會提案撤換北農總經理吳音寧，預計農會5席將支持；熟悉北農人士分析，北市府和農委會應會合作救援吳音寧。

台北果菜市場2月24日至26日連休3天，27日開市時蔬菜量增價跌，引發風波不斷，外界認為吳音寧不適任，事件爆發後，農委會和台北市政府因人事議題互槓，監察院也介入調查休市風波。

事件延燒至今，外界關注北農28日董事會，是否有董事提案撤換吳音寧一事；至於北農董事會議程，除報告休市3日引發風波外，另報告一般管理事項，撤換吳音寧案未納入議程，熟悉北農事務人士研判，應該會由董事提臨時動議案討論。

北農常務董事、中華民國農會總幹事張永成今天受訪時說，一定在董事會提案撤換吳音寧，「這是要表達自己的立場」。

他說，吳音寧根本不適任北農總經理，若農委會和北市府仍然力挺吳音寧，要是北農未來運作發生狀況，北市和農委會就要承擔責任。

張永成表示，農會系統不滿意吳音寧針對休市3日後的處理方式，且北市府並未提及要救援吳音寧的理由，「拿這麼高的薪水給一個實習生，發生狀況後，北市府還要救援」，這部分令他很無奈。

北農董事會共23席董事，北市府占5席、農委會5席、全國農會5席、青果社2席，民股6席。

張永成說，一定會在董事會提案撤換吳音寧，農會系統的5席董事都會支持，董事都有職權可提案，後續則由董事長裁決，但農會系統在北農僅5席董事，「根本難以撼動經營權」。

至於撤換吳音寧提案是否可通過，張永成表示，應該不會過，並重申這是要表達自己的立場。

提到撤換吳音寧一事，北農董事長、台北市副市長陳景峻今天表示，他覺得要給年輕人機會，會「救她一把」。

熟悉北農事務人士分析，從陳景峻說法，研判北市和農委會可能會合作，依相關程序，北農董事會開會前，市府官股代表會先開會討論重大議題，目前內部對撤換吳音寧是靜觀其變；北農主秘路全利表示，董事會事務由董事會決定，不便對外回應。