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非營利機構打造的「GoodMaps」 協助視障者於室內順利走動

聯合新聞網 / 楊又肇

創立於2019年、源自位於美國肯德基州路易維爾非營利機構—美國盲人印刷所，同時前身為Access Explorer的GoodMaps，在今年的CES 2021期間示範旗下針對視障者打造的室內導航服務GoodMaps Explore，讓視障者能藉由手機輔助順利在室內建築內順利移動，並且找到電梯搭乘入口、洗手間位置，或是留意室內階梯等可能產生障礙情況。

依照GoodMaps創辦人暨執行長Jose Gaztambide說明，雖然目前針對戶外的導航服務已經相當完整，可是針對室內導航服務所作努力依然不夠。

在GoodMaps服務設計裡，除了打造可讓使用者透過GPS、Beacons、Wi-Fi等連接資源確認當下在室內具體位置，同時也能透過手機搭載相機功能，進一步判斷使用者所處方位，搭配GoodMaps建造圖資平台給予使用者準確的室內導航指示。

而在GoodMaps圖資平台內容中，可以處理包含樓層平面地圖、3D立體模型，或是透過光達建立室內結構資料，另外也開放上傳圖資可隨時加入更新資訊，例如商場經營者可加入洗手間、電梯、商店、消防設備、急救設備、出入口，以及特定景點等內容，此外也能與Google Maps等地圖服務串接使用。

視障者則可透過聲音提示等輔助方式使用GoodMaps服務，甚至可以透過晃動手機，配合聲音播放確認當前位置，以及鄰近設備、景點等資訊，藉此配合手機順利找到預計前往地點。

目前GoodMaps Explore已經推出iOS與Android平台版本，但實際對應使用地區依然是以美國境內為主。而依照GoodMaps發展目標，未來除了持續精進其服務使用便利性，未來也計畫與更多智慧城市應用結合，讓更多視障者可以透過科技方式獲得更便利生活體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

CES WiFi

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