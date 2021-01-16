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HP更新多款Intel第11代Core處理器筆電 加入螢幕防窺與Tile定位追蹤功能

聯合新聞網 / 楊又肇

針對旗下Elite系列商務筆電機種，HP在此次CES 2021期間宣布推出換上Intel第11代Core系列處理器款式，同時也更新旗下Envy系列主流筆電產品。

此次更新的Elite Dragonfly G2，基本上與去年推行版本沒有設計上的差異，只是將代號Comet Lake的第10代Core處理器換成代號Tiger Lake的第11代版本，另外也能選擇使用4G或5G連網功能，甚至搭載Tile藍牙定位追蹤功能設計，機身一樣採用鎂合金材質打造。

新款Elite Dragonfly Max，則採用13.3吋螢幕機身，並且加入可選Sure View Reflect隱私防護螢幕規格，另外也將視訊鏡頭升級為500萬畫素，本身則定位在更高階的商用筆電產品。

而新款EliteBook 840 G8 Aero，則是採用14吋螢幕、第11代Core處理器，並且可選擇5G連網功能或Sure View Reflect隱私防護螢幕，本身搭載Tile藍牙定位追蹤功能，另外也採用90%回收材質的鎂合金設計。

其他機種部分，HP也宣布更新包含Elite x2 G8、EliteBook x360 1030 G8，以及EliteBook x360 1040 G8，並且加入可選5G連網功能。

另外在Envy系列主流筆電機種部分，HP則是推出換上第11代Core處理器，並且搭配NVIDIA Geforce GTX 1650 Ti顯示卡的新款Envy 14，另外也宣布推出新款顯示器產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

CES 筆電

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