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HP新款常時連網筆電Elite Folio 換上Snapdragon 8cx Gen 2處理器

聯合新聞網 / 楊又肇

HP在此次CES 2021宣布推出搭載Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2處理器的新款常時連網筆電Elite Folio，分別可當作一般筆電使用，或是透過立架機構當作展示螢幕配合觸控操作使用，另外也能當作平板裝置使用。

Elite Folio採用鎂合金材質打造，搭配3:2顯示比例、1920 x 1080解析度設計的13.5吋觸控螢幕，同時也支援手寫筆使用，甚至手寫筆也能收納於鍵盤額外搭載的筆槽內。

另外，HP更針對Elite Folio提供選配Sure View Reflect隱私防護螢幕，避免在外工作時被人窺見螢幕內容。

至於連網規格部分，Elite Folio分別提供純Wi-Fi版本，以及配置Snapdragon X20 4G LTE連網晶片版本，或是採用Snapdragon X55 5G連網晶片設計版本。

機身同時採美國軍規MIL-STD-810H防護標準設計，並且採用90%再生鎂材質打造，其他部分則採用海洋回收塑膠等材質打造，最高可配置16GB LPDDR4記憶體與最高512GB M.2 NVMe 2280 SSD，電池續航力最高可對應24.5小時連續使用時間。

上市時間則預計為今年2月，但HP尚未公布Elite Folio實際售價。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

CES 筆電

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