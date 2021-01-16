AMD強調：未來與蘋果仍會維持GPU合作關係

雖然三星在此次CES 2021期間證實與AMD合作Radeon GPU設計，將會應用在下一款Exynos處理器，但市場顯然更關注AMD未來在與蘋果合作關係，是否會在Mac系列機種開始轉向採用Arm架構處理器後維持。

依照AMD執行長蘇姿豐在後續說明中，則是強調未來AMD依然會與蘋果繼續在GPU產品合作。

以目前來看，蘋果雖然推出搭載M1處理器的13.3吋MacBook Air、MacBook Pro，以及新款Mac Mini，但同時也維持提供搭載Intel處理器規格版本，並且在16吋MacBook Pro機種仍維持搭載AMD Radeon獨立顯示卡，因此雙方確實仍有一定合作關係。

只是在蘋果逐漸針對高階Mac機種替換Arm架構處理器之後，AMD是否還能持續維持與蘋果合作關係，或許也要看接下來蘋果未來產品規劃。而在三星確定與AMD合作，預計將Radeon GPU技術帶進Exynos處理器，藉此改進過往Exynos處理器在顯示效能相對處於弱勢情況，或許也可能成為未來AMD繼續與蘋果維持合作契機。

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