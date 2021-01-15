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卷軸手機、飛天無人車都來了！CES科技展今年夯什麼？

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
美國通用汽車（GM）12日在消費性電子展（CES）發表兩款未來感十足的凱迪拉克概念車，包括全自主電動垂直起降飛天車（左）與家庭友善型電動旅行車（右）。路透/GM
美國通用汽車（GM）12日在消費性電子展（CES）發表兩款未來感十足的凱迪拉克概念車，包括全自主電動垂直起降飛天車（左）與家庭友善型電動旅行車（右）。路透/GM

睡眠學習法？飛天無人車？CES今年展上酷品，到底在厲害什麼？睡眠學習機、卷軸手機、空中電動車？這些新玩意都在最近的科技盛事CES（消費電子展）亮相。儘管今年因疫情改為線上展會，但大廠仍拿出壓箱寶，而台灣新創更要乘勝追擊。

CES每年1月在拉斯維加斯舉辦，但今年由於疫情干擾，首度改為線上舉辦。

儘管無法實體展示成品，但各大廠也莫不把握機會，展現一年來所研發的壓箱寶以博得話題，更要搶下未來商機。

通用汽車拚電動飛行車 要讓凱迪拉克起飛

特斯拉近年出盡風頭，而通用汽車也不干示弱。作為汽車大廠，通用在CES發表「飛天電動車」，宣示發展電動車與轉型的決心。

這款電動車，其實更像是高性能的四軸無人機，配有一個位子，可以垂直起降，最快飆到約每小時90公里。　

此外，通用汽車也與旗下品牌凱迪拉克合作，開發飛天電動車，如果一切順利，凱迪拉克滿天飛可不是夢。

工研院奇幻產品 讓你睡眠也能學習

過目即忘？這款神奇機器，能讓你晚上睡覺時，還能不斷複習白天內容？

這個彷彿是從哆啦A夢口袋中掏出的道具，核心正是工研院的「睡眠學習技術」（In-Sleep Target Memory Consolidation Technology）。

裝置透過電波，能偵測使用者的睡眠狀態與品質。更神奇的是，當機器偵測到人體進入深睡期後，便開始播放白天學習資料，刺激大腦海馬迴，將短期記憶轉化至大腦皮層，成為長期記憶。

聽起來不可置信，但工研院此技術已獲得美國國家醫學院Catalyst Award獎的肯定，目前也已著手進行技術轉移。未來結合硬體設備，就能有廣泛用途，包括睡眠中學習、改善睡眠品質、協助早期診斷阿茲海默失智症，及監測睡眠呼吸中止症狀等應用。

LG、TCL翻玩螢幕 讓手機成變形金剛

許多新奇概念在CES中發布，而除雙螢幕手機、摺疊手機等概念，今年的CES，LG與中國顯示廠TCL，也找到了新玩法。

LG展示「LG Rollable」卷軸手機，可以收起、放出螢幕，伸縮自如。而TCL也揭露了卷軸顯示器的概念，可以將6.7吋手機拉長至7.8吋的平板，還有一款能拉成一張卷軸顯示器的平板電腦。

不過，由於展會線上舉辦，TCL僅提供了影片呈現，外界尚無法推斷其規格，官方也未宣布產品推出時程。

大逆風 科技部卻更要帶新創一起飛？

儘管大廠不缺席，也端出讓人耳目一新的酷炫玩意，但今年參展廠商僅有1900家，比起去年的4400多家，掉了六成。

規模不若以往，甚至因此可能影響CES參展廠商的募資及業務拓展，不過，在此疑慮下，科技部仍破紀錄率領100家台灣科技新創，透過VR形式虛擬參展。

對此，科技部長吳政忠表示，「新創本來就是逆境才要勇敢出去」，而且在疫情下，更要把握目前台灣國際能見度最高的時刻來參展，「讓大家看見我們的實力」。科技部則預估，本次參展，能創造2.26 億美元，約新台幣 70 億元的商機。

吳政忠也補充，2021扶植台灣新創其中重要工作，就是連結資源，「不要單打獨鬥」。科技部將會把內部既有的萌芽、價創、育苗等新創扶持計畫連結。此外，也正與經濟部洽商，要在新創政策上接軌，讓科技部扶持新創後，經濟部也能夠順利接棒，提供協助。

（作者／毛凱恩 本文出自2020.1.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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