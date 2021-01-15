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OtterBox進軍遊戲市場 推出Xbox系列控制器握把及配件

聯合新聞網 / 楊又肇

過去推出不少手機保護殼的OtterBox，在此次CES 2021期間宣布進軍遊戲配件市場，首波推出產品包含可套用在對應Xbox One系列，或是Xbox Series X與Xbox Series S的控制器握把，以及可架在控制器上夾住手機的立架配件，另外也推出可將立架配件與控制器一同收納攜帶的保護盒。

從產品定位來看，實際上OtterBox此次推出的遊戲配件依然是以手機應用為主，而搭配控制器與立架配件，自然就是為了對應手機遊戲遊玩，或是配合串流遊戲服務使用需求打造。

不過，目前握把配件僅支援用於Xbox One系列，或是Xbox Series X與Xbox Series S的控制器握把，並未不包含Elite菁英控制器。

至於支架配件則可直接透過扣具固定在控制器上，不使用時候可以折合收納，或是從控制器上取下。

而控制器則不限用於Xbox打造款式，甚至也能對應一般坊間銷售的控制手把，或是PlayStation 4、PlayStation 5使用的控制器。

而OtterBox此次同步推出的保護盒，則是可將上述兩款產品，連同Xbox控制器一同收納，並且方便使用者隨身攜帶使用，甚至也能透過保護盒外部立架放置手機，或是透過背後孔位連接行動電源，藉此將控制器充電。

建議售價部分，對應Xbox控制器的握把配件將以40美元價格銷售，支架配件售價則是30美元，至於保護盒的售價為45美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

CES Xbox Xbox Series X

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