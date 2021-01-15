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TCL將mini LED背光顯示技術用於中階電視 將推出親民價位85吋機種

聯合新聞網 / 楊又肇

在此次CES 2021期間，TCL不免俗地也更新旗下電視產品，並且在旗下6系列電視產品增加8K解析度規格，同時更導入旗下第三代mini LED背光顯示技術。

TCL第三代mini LED技術以OD Zero為稱，主因在於將背光模組與LCD面板之間間隙縮減至0mm，藉此讓螢幕厚度變得更薄。

而此次在6系列加入8K解析度之餘，TCL依然維持主打4K解析度機種，同時也計畫透過6系列機種定位中階產品的設定，藉此進駐更多需求市場。

此外，TCL也宣布推出全新包含85吋規格的XL系列電視產品，其中入門款式將以1599美元價格銷售，預計今年第一季內推出，同時接下來也會推出搭載QLED顯示面板與支援120Hz畫面輸入版本，並且會在後續增加mini LED面板規格。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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