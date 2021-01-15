TCL展示17吋卷軸式印刷OLED螢幕 及6.7吋可拉伸手機螢幕設計

相較LG、OPPO提出以螢幕拉伸改變顯示面積的卷軸式手機設計，TCL在CES 2021則是展示以印刷OLED面板打造的17吋卷軸式螢幕，讓使用者能像攤開畫軸般使用。

依照TCL說明，這樣的設計將可應用在未來顯示器，或是其他需要捲曲收納的螢幕設計，同時也能創造更多顯示器應用可能，例如過去想像中可捲曲使用的電子報紙。

同時，TCL也強調這款卷軸式螢幕將採用100%色域顯示畫面內容，並且能應用在各種類型顯示器。

雖然目前對外展示是以17吋可捲曲收納的螢幕呈現，甚至預期此款螢幕能應用在未來的平板裝置，但TCL並不希望此款螢幕設計想法就此被侷限，認為可捲曲收納的螢幕設計還有更多應用潛能。

除了揭曉17吋可捲曲收納螢幕設計，TCL更展示尺寸達6.7吋設計的可拉伸AMOLED螢幕設計，藉此可應用在手機產品設計，同樣也能透過改變螢幕尺寸對應不同使用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》