TCL智慧眼鏡將進入美國市場 NXTPAPER反射螢幕終於用在平板裝置

TCL去年9月對外以概念形式展示，並且以Project Archery稱呼的智慧眼鏡裝置原型設計，在此次以線上形式舉辦的CES 2021媒體日活動宣布將在今年內進入美國市場銷售，而去年同樣以概念形式展示的NXTPAPER反射螢幕設計，目前也正式推出應用此款螢幕設計的平板裝置。

依照TCL說明，旗下智慧眼鏡裝置將會以TCL Wearable Display為稱，本質上就是一款必須連接手機等裝置使用的「外接顯示器」，同時運作電力也是透過USB-C連接裝置提供，本身也不具任何前期運算能力，單純就是透過連接裝置運算傳輸顯示內容，因此跟幾年前LG打造的VR頭戴顯示器幾乎相同。

不過，TCL Wearable Display採用兩片解析度為Full HD的OLED面板，提供140度廣視角觀看感受，因此在色彩顯示表現應該會更好。

目前TCL計畫透過綁定手機與內容訂閱服務銷售此款眼鏡裝置，亦即會將此款眼鏡裝置作為配件搭售，但屆時會以什麼樣的方案綁定銷售，以及是否僅限定與TCL旗下產品連接使用，目前暫時還無法確認。

另一方面，TCL在去年展示的NXTPAPER反射螢幕設計，在此次CES 2021則是應用在名為TCL NXTPAPER的平板裝置，標榜能藉由反射方式點亮螢幕，藉此降低傳統透過LED背光點亮方式直接影響眼睛情況，同時也能達成減少螢幕閃爍、藍光影響視力情況。

TCL表示，目前NXTPAPER螢幕可實現貼近電子紙螢幕的觀看效果，同時相比傳統液晶螢幕可減少高達65%耗電量，顯示反應與顯示對比都比電子紙螢幕更高，並且能讓裝置厚度變得更薄，因此相當適合作為電子閱讀器使用。

但NXTPAPER反射螢幕設計並非沒有缺點，原因就在於本身採用光源反射方式點亮螢幕，因此如果環境光亮不足情況下，螢幕亮度相對就會變暗許多，此時就必須仰賴額外燈光直接照射螢幕，例如TCL便針對此狀況額外提供一組可夾在平板上的小型燈組，讓使用者能在較暗環境照亮螢幕。

目前搭載NXTPAPER反射螢幕設計的平板TCL NXTPAPER，將會在今年4月於歐洲、中東、非洲、拉丁美洲及亞太地區市場推出，建議售價為349歐元，而硬體規格則分別搭載聯發科MT8768e處理器、4GB記憶體與64GB儲存容量，並且搭載LTE連網功能，螢幕尺寸則為8.88吋。

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