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聯想新款擴增實境頭戴裝置更輕巧了 可同時觀看5組虛擬螢幕
在2019年推出針對企業應用的擴增實境頭戴裝置ThinkReality A6後，聯想在CES 2021再次宣布推出新款名為ThinkReality A3的擴增實境頭戴裝置。
如同ThinkReality A6設計，ThinkReality A3主要也是針對企業應用需求打造，但在外型設計明顯縮減許多，更像是一般太陽眼鏡，同時也相對方便使用。
在處理器規格部分，ThinkReality A3採用Qualcomm Snapdragon XR1處理器，可對應顯示5組1080P解析度的虛擬螢幕，並且可透過內建800萬畫素相機拍攝1080P影片，以及兩組魚眼鏡頭即時捕捉室內輪廓。
而頭戴裝置依然需要配合連接PC裝置，或是透過搭載Snapdragon 800系列以上處理器的Motorola品牌手機連接使用，並且可對應擴增實境虛擬視覺顯示互動，藉此改變傳統工作模式。
目前聯想並未透露此款裝置具體價格，但預計會在今年中於特定市場銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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