快訊

權勢性侵網路公審？土耳其文壇「誰是被害者風暴」

天津驚傳3款雪糕驗出新冠病毒 已售出2747箱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯想新款擴增實境頭戴裝置更輕巧了 可同時觀看5組虛擬螢幕

聯合新聞網 / 楊又肇

在2019年推出針對企業應用的擴增實境頭戴裝置ThinkReality A6後，聯想CES 2021再次宣布推出新款名為ThinkReality A3的擴增實境頭戴裝置。

如同ThinkReality A6設計，ThinkReality A3主要也是針對企業應用需求打造，但在外型設計明顯縮減許多，更像是一般太陽眼鏡，同時也相對方便使用。

在處理器規格部分，ThinkReality A3採用Qualcomm Snapdragon XR1處理器，可對應顯示5組1080P解析度的虛擬螢幕，並且可透過內建800萬畫素相機拍攝1080P影片，以及兩組魚眼鏡頭即時捕捉室內輪廓。

而頭戴裝置依然需要配合連接PC裝置，或是透過搭載Snapdragon 800系列以上處理器的Motorola品牌手機連接使用，並且可對應擴增實境虛擬視覺顯示互動，藉此改變傳統工作模式。

目前聯想並未透露此款裝置具體價格，但預計會在今年中於特定市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

CES 擴增實境 聯想

延伸閱讀

更多遊戲筆電 開始採AMD處理器+NVIDIA顯示卡組合

華碩新筆電 CES上秀

Intel也將旗下10nm製程技術用於新款Pentium Silver、Celeron處理器

第11代Core系列處理器加入vPro安全技術 Intel公布EVO vPro、EVO Chromebook設計認證

相關新聞

華碩暗示新款ROG Phone將會在3月至4月間推出

在CES 2021期間宣布推出多款筆電、桌機產品後，華碩很快地在中國地區透露將推出下一款ROG Phone，並且再次確認與騰訊合作。

聯想新款擴增實境頭戴裝置更輕巧了 可同時觀看5組虛擬螢幕

在2019年推出針對企業應用的擴增實境頭戴裝置ThinkReality A6後，聯想在CES 2021再次宣布推出新款名為ThinkReality A3的擴增實境頭戴裝置。

TCL智慧眼鏡將進入美國市場 NXTPAPER反射螢幕終於用在平板裝置

TCL去年9月對外以概念形式展示，並且以Project Archery稱呼的智慧眼鏡裝置原型設計，在此次以線上形式舉辦的CES 2021媒體日活動宣布將在今年內進入美國市場銷售，而去年同樣以概念形式展示的NXTPAPER反射螢幕設計，目前也正式推出應用此款螢幕設計的平板裝置。

TCL展示17吋卷軸式印刷OLED螢幕 及6.7吋可拉伸手機螢幕設計

相較LG、OPPO提出以螢幕拉伸改變顯示面積的卷軸式手機設計，TCL在CES 2021則是展示以印刷OLED面板打造的17吋卷軸式螢幕，讓使用者能像攤開畫軸般使用。

TCL將mini LED背光顯示技術用於中階電視 將推出親民價位85吋機種

在此次CES 2021期間，TCL不免俗地也更新旗下電視產品，並且在旗下6系列電視產品增加8K解析度規格，同時更導入旗下第三代mini LED背光顯示技術。

OtterBox進軍遊戲市場 推出Xbox系列控制器握把及配件

過去推出不少手機保護殼的OtterBox，在此次CES 2021期間宣布進軍遊戲配件市場，首波推出產品包含可套用在對應Xbox One系列，或是Xbox Series X與Xbox Series S的控制器握把，以及可架在控制器上夾住手機的立架配件，另外也推出可將立架配件與控制器一同收納攜帶的保護盒。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。