華碩暗示新款ROG Phone將會在3月至4月間推出

在CES 2021期間宣布推出多款筆電、桌機產品後，華碩很快地在中國地區透露將推出下一款ROG Phone，並且再次確認與騰訊合作。

雖然華碩並未透露接下來即將推出新機名稱，但預期將會以ROG Phone 4為稱。而在此次預告內容裡，華碩更透露下一款ROG Phone將會捨棄原本維持明顯邊框設計，將導入極窄邊框讓螢幕顯示佔比提高，甚至可能透過特定方式將視訊鏡頭「隱藏」。

而從預告內容出現的白羊座星象排列，或許意味將以希臘神話「Aries」稱呼此款新機，藉此呼應本身旗艦遊戲手機定位。另外，從牡羊座對應月份介於3月至4月間，意味華碩今年將會以更快時間推出新款ROG Phone。

不過，目前華碩均未透露任何有關新款ROG Phone的消息，僅確認將在中國市場與騰訊合作。

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