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金士頓推PCIe Gen 4.0的SSD產品 HyperX新款60%電競鍵盤亮相

聯合新聞網 / 楊又肇

在此次CES 2021期間，金士頓終於宣布旗下首款PCIe Gen 4.0的SSD產品，同時也針對內容創作需求推出Workflow Station讀卡機擴充座與同系列讀卡機，而旗下HyperX電競品牌也針對遊戲需求推出各類周邊配件。

以Ghost Tree為代號名稱，金士頓第一款PCIe Gen 4.0 SSD採八通道設計的PCIe Gen 4.0 x4控制晶片，對應高達每秒7000MB資料讀寫速度，並且提供1TB-4TB規格選項。

不過，金士頓並未透露Ghost Tree預計上市時間，以及具體售價資訊。

而針對入門等級的NV系列SSD，則是維持採用PCIe Gen 3.0 x4控制晶片設計，提供最高可達2TB儲存容量選項。而針對外接使用需求，則是推出採USB 3.2 Gen x2規格的USB-C連接埠設計，提供500GB到2TB儲存容量規格，並且對應每秒可達2000MB的資料傳輸速度。

另外，在針對資料中心、虛擬伺服器等應用需求，金士頓則是推出Data Center DC1500M，同樣採U.2 NVMe SSD規格設計，主要延續先前DC1000M後續設計，增加支援多重命名空間使用模式。

至於針對內容創作過程的記憶卡等設備存取使用需求，此次推出的Workflow Station讀卡機擴充座，以及同系列讀卡機配件，可讓使用者透過USB 3.2介面同時連接不同資料來源設備，同時讀卡機配件也能單獨使用，藉此增加資料存儲使用彈性。

此次同步在CES 2021揭曉的HyperX品牌遊戲配件新品，則包含日前已經公布的Cloud II無線電競耳機，以及輕量蜂巢設計滑鼠Pulsefire Haste，更宣布推出HyperX品牌首款60%設計的機械式電競鍵盤Alloy Origins 60，以及針對Xbox Series X、Xbox Series S控制手把打造的手把充電座ChargePlay Duo。

其中，Cloud II無線電競耳機，以及輕量蜂巢設計滑鼠Pulsefire Haste都會在1月於台灣市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

CES 金士頓 SSD

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