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Razer針對疫情影響 打造可看見使用者臉龐的概念口罩

聯合新聞網 / 楊又肇

Razer在今年CES 2021同樣提出旗下概念產品設計，第一款名為Project Hazel的概念產品，是與近期疫情影響有連結的智慧口罩，另一款名為Project Brooklyn的電競座椅，則是加入可提供60度環繞視覺的OLED螢幕，讓玩家能有更沉浸的遊玩體驗。

Project Hazel的概念設計，或許是因應Razer去年因應疫情協助投入口罩生產，當時有不少玩家敲碗希望能有Chrome RGB多彩顯示效果的設計。

因此在此次Project Hazel的設計中，主要採用類似N95般採更高包覆性設計，並且採半透明、耐磨材質作為防護層，讓使用者配戴時依然可讓他人清楚看見臉龐，藉此減少傳統配戴口罩時無法被他人辨認的窘境。

透過口罩左右兩側的過濾器，除了可讓使用者呼吸乾淨空氣，並且將呼氣時的二氧化碳排出。依照Razer說明，Project Hazel搭載可替換過濾器，可過濾高達95%空氣浮塵微粒，並且提供高度細菌抑制效果，本身也具備防水功能，避免配戴過程呼出氣體、口水影響過濾效果。

另外，Project Hazel也搭載收音麥克風與擴音喇叭，讓使用者在配戴時說話內容仍可讓他人清楚聽見，而口罩本體也具備光源感測元件，當使用者處於低光環境時，即可自動點亮口罩上的燈組，甚至能自訂Chrome RGB多彩燈號顯示模式。

為了方便使用者攜帶使用，Razer也針對Project Hazel打造一款搭載紫外線消毒功能的收納盒，除了提供消毒殺菌效果，同時也能幫口罩充電。

不過，目前Project Hazel仍處於概念產品階段，目前暫時未有量產及上市計畫。

而Razer此次提出的另一款概念產品Project Brooklyn，則是以去年在新加坡活動揭曉的電競座椅Razer Iskur為基礎，加上可放置筆電等物品的桌面，並且透過支架懸掛一組60度視角環繞的OLED曲面螢幕 (似乎會採用透明OLED面板設計？)，讓使用者可以在視覺上更深入遊戲情境。

電競座椅本身除了支援Chrome RGB燈號顯示效果，同時也會配合過去介紹的Razer HyperSense技術，隨著遊戲聲音內容產生震動效果，讓使用者在遊玩過程可以獲得更沉浸的聽覺與觸覺感受。

目前Project Brooklyn同樣處於概念設計階段，但Razer表示會持續以這些概念產品與更多玩家、電競選手溝通，藉此了解實際需求，進而讓這些概念產品有機會成為正式產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

CES Razer 口罩

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