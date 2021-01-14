Anker新款真無線藍牙耳機Liberty Air 2 Pro 引進台灣市場

Anker在此次CES 2021中，宣布以旗下Soundcore品牌推出新款真無線藍牙耳機Liberty Air 2 Pro，同時也確定引進台灣市場。

Liberty Air 2 Pro本身採入耳式耳塞設計，並且透過耳機外側觸控手勢進行操作，同時使用者也能配合App設定手勢對應功能。通話部分則可透過6組麥克風加強收音，以及降噪效果，使得藉由耳機通話也不會被環境噪音干擾。

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至於耳機內部則採用11mm發聲單體，在主動式降噪功能對應交通、室內、室外三種模式，甚至可透過「完全通透」模式，讓使用者聆聽音樂之餘，仍可聽見環境周圍聲音，而「人聲增強通透模式」則可針對附近人聲部分提高音量，並且降低背景噪音，讓使用者在配戴耳機情況下仍可聽見他人說話，或是附近廣播內容。

跟之前的真無線藍牙耳機一樣，Liberty Air 2 Pro也能透過專屬App的HearID 2.0工具分析耳朵聆聽偏好，讓耳機能配合個人需求發揮更貼切的聲音表現，或是由使用者自行調整音場效果。

至於電力表現部分，Liberty Air 2 Pro在開啟主動式降噪時的電池續航表現為6小時，關閉主動式降噪功能則可達7小時左右，搭配充電盒使用的話，則最長使用時間可達21小時與26小時，充電盒本身也支援Qi無線充電。

目前Liberty Air 2 Pro總計提供粉色、黑色、白色與藍色四款設計，目前已經開放Soundcore官網等通路銷售，至於台灣市場則預計透過智選家、三創友均選物ANKER旗艦店、台中My Ear 耳機專門店、法雅客、良興、三井3C等通路預購，建議售價為新台幣4280元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》