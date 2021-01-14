華碩打造對應軍規防護與2 in 1設計的15.6吋Chromebook

如同其他品牌選擇在CES 2021公布新款Chromebook產品，華碩也宣布推出換上Intel第11代Core處理器的Chromebook Flip CX5，並且藉由15.6吋機身設計與2 in 1使用模式擴展企業應用需求。

Chromebook Flip CX5採窄邊框、81%顯示佔比與Full HD解析度設計的15.6吋螢幕，機身更採用360度翻轉的2 in 1使用模式，更加入支援手寫筆使用功能，以及華碩諸多筆電均採用的Ergo Lift設計，讓筆電上蓋掀開時可同時將機身後端抬升3度左右，藉此對應更自然的鍵盤使用角度。

硬體部分則採用Intel第11代Core處理器，搭配Iris Xe顯示設計，並且配置最高16GB記憶體、最高512GB儲存容量，電池則可對應12小時左右使用時間，而手寫筆則可對應4096階觸控壓感，以及10-350公克的書寫力道，手寫筆本身電池續航時間則可達300天左右。

▲本身採2 in 1形式設計

▲採完整鍵盤配置

其他部分，則分別搭載兩組USB-C 3.2、一組USB-A 3.2與micro SD記憶卡插槽，另外也搭載Wi-Fi 6連接技術，並且能藉由華碩Wi-Fi穩定技術，避免連接USB裝置時造成電子訊號干擾問題，而機身更通過美國軍規MIL-STD 810H安全防護認證，確保整體耐用表現。

軟體部分則搭載Chrome OS，支援使用Google Play Store服務與Google Assistant數位助理服務，另外也會在出廠時額外提供100GB的Google One雲端儲存容量。

▲搭載Chrome OS，支援使用Google Play Store服務與Google Assistant數位助理服務

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》