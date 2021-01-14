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華碩新款小型投影機也能當藍牙喇叭 支援iOS、Android無線投放

聯合新聞網 / 楊又肇
▲ZenBeam Latte
▲ZenBeam Latte

針對居家娛樂與行動辦公等使用需求，華碩在此次CES 2021宣布推出名為ZenBeam Latte的小型LED投影機，標榜本身能以無線連接方式進行投影，同時也兼具容易攜帶使用特性，甚至在一般時候還能當作藍牙喇叭使用。

就外觀設計來看，ZenBeam Latte採用小巧圓柱狀設計，同時外面更披覆布料材質裝飾，為了確保運作時的散熱效果，機身也採用散熱孔設計，讓投影時能維持正常使用。

本身投放亮度可達300流明，可對應1280 x 720解析度投放，可在1公尺距離投放40吋畫面、2公尺距離可投放80吋畫面，而最大可在3公尺距離投放120吋畫面，輸入畫面則可支援1080P規格，另外也支援Android或iOS裝置以無線連接方式進行投影，或是透過有線方式連接投影。

▲外觀以布質披覆，同時可當作一般藍牙喇叭使用
▲外觀以布質披覆，同時可當作一般藍牙喇叭使用

▲可透過遙控器操作
▲可透過遙控器操作

另外，在一般不使用投影功能時，ZenBeam Latte也能當作普通藍牙喇叭使用，並且可透過內建10W功率輸出、harmon kardon認證喇叭播放聲音，內建6000mAh電池電量，最長約可對應3小時左右連續投影播放時間，充電部分則可透過內建USB-A以5W功率補充電力。

內建作業系統為基於Android 9.0的Aptoide TV，並且可透過內建應用程式商城下載各類App擴充投影播放功能，同時也能透過預載的Video Link與Android手機以藍牙方式連結，藉此可將YouTube播放清單內容快速分享到投影機播放。

華碩同時也針對此款投影機提供方便的遙控器配件，並且提供專屬收納攜行包讓使用者更容易帶著投影機外出使用。

▲ZenBeam Latte搭載額外散熱孔，同底部也能透過小型立架將底部微微撐起
▲ZenBeam Latte搭載額外散熱孔，同底部也能透過小型立架將底部微微撐起

▲頂部也能直接透過按鍵操作播放功能
▲頂部也能直接透過按鍵操作播放功能

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

CES 華碩

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