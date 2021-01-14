全球最輕薄14吋雙螢幕筆電 華碩新款ZenBook Duo 14動手玩

相較去年推出的ZenBook Duo，華碩此次在CES 2021期間揭曉的雙螢幕筆電ZenBook Duo 14 (UX482)，不僅換上Intel第11代Core系列處理器，更標榜成為全球最輕薄的14吋雙螢幕筆電，同時也能配合華碩智慧效能技術 (AIPT)讓筆電運算效能大幅提升。

而在機身設計方面，新款ZenBook Duo更符合Intel EVO設計規範，並且對應全天使用電力需求表現，另外配合AAS+ (Active Aerodynamic System Plus)、第二螢幕可上掀設計，讓第二螢幕符合自然點按、滑動等操作之外，更可強化機身散熱表現。

▲符合Intel EVO設計規範

另外，採用Full HD解析度設計、32:9顯示比例的第二螢幕「ScreenPad Plus with Control Panel」，更可作為主螢幕延伸顯示範圍，藉此對應額外畫面呈現需求，或是配合API支援下，讓更多應用程式能同步顯示附屬操作介面，例如在Adobe PhotoShop、Premiere、Lightroom、After Effect等應用程式執行過程裡，可以分別在主螢幕顯示編輯內容畫面，附屬調整操作介面則可透過第二螢幕顯示、操作。

▲新版第二螢幕設計上掀角度額外增加，藉此貼近更自然使用體驗

▲第二螢幕同樣可選擇不同開啟模式，或是關閉

▲第二螢幕可作為延伸螢幕使用，或是以鏡像形式顯示，甚至也能與主螢幕顯示內容互換

▲按鍵採孤島式設計，整體敲打手感相對較輕

▲右下角的觸控板依然維持採對應滑鼠左右鍵功能的實體按鍵設計

至於主螢幕同樣採用NanoEdge面板、符合PANTONE認證設計，對應93%顯示佔比，同時也符合德國萊茵 (TÜV Rheinland)護眼認證，藉此對應長時間觀看使用需求，在機身連接埠更提供兩組Thunderbolt 4、HDMI輸出、3.5mm耳機孔、USB-A 3.1，以及1組micro USB記憶卡插槽，機身設計更僅有1.6公斤與1.69公分厚度。

▲可透過手寫筆繪製、觸控操作

▲上蓋維持華碩過往同心圓設計風格

▲提供HDMI輸出、兩組Thunderbolt 4

▲右側對應USB-A連接埠、耳機孔與micro SD記憶卡插槽

▲由於主要散熱方式是透過第二螢幕後方排出，因此在筆電底部並未搭載明顯散熱孔位設計

效能方面則採用Intel第11代Core處理器，搭配Iris Xe顯示設計，配合華碩智慧效能技術讓運算表現進一步提升，同時也能對應更長、符合全天使用需求的電力續航表現。螢幕部分更支援華碩手寫筆ASUS Pen書寫應用，同時可模擬4096階筆觸表現，讓ZenBook Duo 14更符合創作需求。

另外，筆電也搭載同時對應Thunderbolt 4與USB 4.0規格的USB-C連接埠設計，因此支援透過100W PD電源供應器進行快充，約可在30分鐘內充入50%電量。

使用體驗

在整體使用方面，新款ZenBook Duo標榜第二螢幕增加抬升角度，因此更能符合自然使用角度，藉此降低手部負擔，同時也能讓使用者更容易配合第二螢幕觀看額外內容，或是透過觸控方式操作快速按鍵或執行功能等。

▲第二螢幕與主螢幕在一般使用能有相當高的上下連貫性

▲第二螢幕即便以低角度觀看也不容易有反光情況

同時，借助Intel第11代Core處理器設計，讓新款ZenBook Duo電池續航力能進一步提升，但畢竟額外搭載第二螢幕設計，因此多少還是會增加電力續航負擔，但今年推出版本已經可以透過USB-C連接埠進行充電，同時支援快充設計，讓使用者可在30分鐘左右充入50%電量，因此在整體使用不會構成太大負擔。

藉由第二螢幕設計，不僅能成為筆電延伸螢幕使用，同時也能對應更多元操作使用需求。而如果有額外顯示運算效能需求的話，華碩也額外推出搭載NVIDIA GeForce RTX 3080獨立顯示卡設計的ZenBook Pro Duo 15吋機種，藉此對應更高圖像處理效能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》