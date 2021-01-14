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客製化軟體定義熱鍵與實體滾輪操作 華碩打造14吋IPS外接顯示器

聯合新聞網 / 楊又肇
可透過客製化軟體熱鍵對應各類快速操作功能的14吋IPS外接顯示器ProArt Display PA148CTV
可透過客製化軟體熱鍵對應各類快速操作功能的14吋IPS外接顯示器ProArt Display PA148CTV

過去針對ZenBook、ROG電競筆電使用需求打造合適的外接顯示器華碩在此次CES 2021期間也針對設計創作使用需求，推出隸屬ProArt顯示器系列，並且加入支援觸控操作與實體滾輪控制，同時可透過客製化軟體熱鍵對應各類快速操作功能的14吋IPS外接顯示器ProArt Display PA148CTV。

此款隸屬ProArt顯示器系列的14吋IPS外接顯示器，整體重量僅740公克，並且對應100%廣色域顯色效果，背面搭載可在15度至75度角之間無段調整的立架，並且在立架採斜切設計，讓顯示器能透過立架以橫向或直立方式擺放，藉此對應不同延伸顯示使用需求。

而在螢幕底部更搭載標準腳架鎖孔，允許使用者將顯示器固定在腳架，或以其他固定方式使用。另外在連接埠方面則搭載兩組USB-C，以及一組micro HDMI，方便使用者與其他裝置連接，或是將相機等裝置內容傳輸至螢幕上顯示。

操作功能方面則支援10點觸控，並且針對Adobe旗下服務進行最佳化，因此在預設軟體熱鍵配置也提供許多對應Photoshop、Premiere等快速操作需求，讓使用者能更方便專注於創作。

▲透過虛擬按鍵方式對應各類快速操作功能
▲透過虛擬按鍵方式對應各類快速操作功能

由於軟體熱鍵配置可自行調整，因此華碩也強調相比坊間採實體按鍵設計的外接操作配件，透過此款14吋IPS外接顯示器模擬熱鍵，並且可依照個人需求客製化，將能提供更便利的使用體驗。

另外，為了增加更真實的操作觸感，華碩也在此款14吋IPS外接顯示器搭載一組名為Asus Dial的滾輪五向按鍵，並且相容微軟過去推出的Surface Dial，讓使用者能透過滾輪轉動對應快速調整、選取等操作功能，同樣也能針對操作對應功能進行客製化設定。

▲側邊的滾輪設計可相容微軟Surface Dial功能，讓使用者透過滾輪快速調整設定
▲側邊的滾輪設計可相容微軟Surface Dial功能，讓使用者透過滾輪快速調整設定

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

CES 華碩 顯示器

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