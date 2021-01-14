華碩再次更新高階商務筆電ExpertBook 加入vPro技術與方便開會功能

去年才宣布推出針對企業應用打造的商務筆電ExpertBook B9400CE，華碩在此次CES 2021期間又再次宣布推出另一款商務筆電ExpertBook B9400CEAV，最主要是在處理器規格額外增加Intel vPro虛擬化應用設計，同時按鍵配置也將麥克風靜音與環境降噪功能獨立成快速鍵。

就整體來看，實際上ExpertBook B9400CEAV外觀設計幾乎沒有作改變，最輕重量依然控制在880公克，並且維持14.9mm機身厚度，一樣採用鎂鋁合金材質打造機身，並且強化機身抗壓、連接埠耐拔等使用體驗，機身同樣採用美國軍規MIL-STD 810H標準打造。

其他部分，包含採用14吋螢幕、100% sRGB廣色域、4mm窄邊框與94%顯示佔比設計，以及搭載Intel第11代Core處理器、最高32GB記憶體與2TB儲存容量 (最高可擴充至4TB)，幾乎與先前設計沒有差異，依然符合Intel EVO設計規範。

▲同樣搭載ScreenPad數字觸控板設計

不過，此次採用處理器則是增加vPro虛擬化應用功能，同時也能確保使用安全，本身也符合EVO設計認證，最長待機使用時間可達20小時以上，同時可在49分鐘內將筆電電力充滿60%左右。

另外則是在按鍵部分額外加入麥克風靜音按鍵，以及可開啟環境降噪功能的快速鍵設計。

▲在原本按鍵配置加入麥克風快速靜音，以及環境聲降噪功能

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》