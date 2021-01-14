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ZenBook Duo 14、ZenBook Pro Duo 15 OLED更新 第二螢幕更方便使用了

聯合新聞網 / 楊又肇
▲雙螢幕筆電ZenBook Duo 14
▲雙螢幕筆電ZenBook Duo 14

在此次CES 2021期間，華碩宣布更新旗下雙螢幕筆電ZenBook Duo 14，以及ZenBook Pro Duo 15 OLED，主要換上Intel第11代Core系列處理器，並且採用NVIDIA GeForce RTX 30系列顯示卡，同時也讓第二螢幕升起角度增加，讓使用者能以更自然手勢操作。

基本外型設計部分，兩款筆電大致上沒有太大改變，其中15吋機種採用4K解析度、OLED觸控面板，底部則採用14.1吋觸控螢幕，而14吋機種則採用Full HD解析度設計的LCD面板，搭配12.6吋觸控螢幕。

兩者螢幕亮度均提升至400nits，而15吋機種搭載的OLED面板更對應Delta E < 2的顏色差異表現、對應100萬:1對比、100% DCI-P3廣色域與HDR顯示效果，同時也獲得德國萊茵護眼認證。

而使用模式同樣可透過主螢幕觸控操作，或是透過手寫筆輸入，第二螢幕則可隨著上蓋先開而自動上升，此次更讓上升角度增加，讓使用者能以更自然角度操作。至於第二螢幕同樣可當作延伸顯示需求，或是當作虛擬輔助按鍵操作使用，藉此提高工作效率。

▲第二螢幕可作為延伸顯示，或是透過觸控方式使用虛擬快速鍵
▲第二螢幕可作為延伸顯示，或是透過觸控方式使用虛擬快速鍵

▲此次更新版本讓第二螢幕上升角度增加，更貼近自然使用需求
▲此次更新版本讓第二螢幕上升角度增加，更貼近自然使用需求

至於硬體規格部分，新款ZenBook Duo 14將搭載Intel第11代Core系列處理器，顯示部分則採用Intel Iris Xe與NVIDIA GeForce M450，而ZenBook Pro Duo 15 OLED則維持採用第10代Core系列處理器，但顯示卡會換上NVIDIA GeForce RTX 30系列顯示卡，同時電池容量也比去年推出版本增加為92Whr，躋身重量則降低為2.4公斤，另外更加入HDMI 2.1連接規格。

▲ZenBook Duo 14
▲ZenBook Duo 14

▲ZenBook Pro Duo 15 OLED
▲ZenBook Pro Duo 15 OLED

▲上蓋外側依然維持髮絲紋同心圓設計
▲上蓋外側依然維持髮絲紋同心圓設計

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

CES ZenBook 華碩

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