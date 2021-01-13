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CES線上大展 LG發表新筆電搶遠距工作商機

中央社 / 台北13日電

LG電子於2021年美國消費性電子展（CES）線上大展推出新款gram系列筆記型電腦，螢幕採16:10長寬比設計，增加可視面積及可顯示資訊，並加大鍵盤與觸控板，主打遠距工作者。

LG gram系列共推出4款全新機種，包括LG gram 17、LG gram 16、LG gram 14及LG gram 2-in-1 14，螢幕一律採用16:10長寬比設計，皆搭載Intel第11代Core處理器、Iris Xe顯示晶片以及高速LPDDR4x記憶體。

LG另發表全新UltraGear電競顯示器，支援DCI-P398%廣色域，採用31.5吋QHD Nano IPS螢幕，搭配165Hz超高更新率液晶顯示面板，可超頻至180Hz，主攻頂級遊戲玩家。

由美國消費技術協會（CTA）主辦的首個全數位化CES 2021今天正式為全球觀眾提供全面線上體驗，今年有逾1900家參展商及超過100場產業會議。

觀察CES 2021 的主題及趨勢，當中包括透過家庭環境、辦公室及運動休閒的整合空間，創造一個更智能的居家體驗；利用永續產品建立更長久及安全的未來；同時分享關於交通和運輸方面的創新科技。

CES LG

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