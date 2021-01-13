疫情迫使CES展線上見 明年數位轉型持續

因應疫情，美國CES 2021年首度改為線上登場，今年有超過1900家參展商，陸續發表汽車、數位醫療、5G、智慧城市等領域新科技，主辦單位指出，即使明年回歸拉斯維加斯，數位轉型也將繼續發展。

由美國消費技術協會（CTA）主辦的首個全數位化CES 2021今天正式為全球觀眾提供全面線上體驗，今年有逾1900家參展商，及超過100場產業會議。

美國消費技術協會總裁兼執行長夏皮洛（GaryShapiro）表示，「疫情迫使我們暫時告別傳統形式的CES 展會，並讓我們改變與社群共聚的方式」。他提到，今年的美國消費電子展（ CES）雖然與眾不同，但CES 展會的基礎包括創新、連結及合作，仍然強大且不間斷。即使 CES 於2022 年回歸拉斯維加斯，數位轉型也將繼續發展，因為發現數位聯繫的重大價值，希望可以藉此歡迎更多來自世界各地的人有機會用不同形式參與 CES。

CES 2021 的創新及產品將涵蓋整個科技產業，包括汽車、數位醫療、5G、智慧城市以及更多領域。觀察CES 2021 的主題及趨勢，當中包括透過家庭環境、辦公室及運動休閒的整合空間，創造一個更智能的居家體驗；利用永續產品建立更長久及安全的未來；同時分享關於交通和運輸方面的創新科技。

美國消費技術協會獨家公開美國消費技術年度產業預測，2021年美國科技業的零售產值將達4610億美元，年增4.3%，認為隨著成千上萬的美國人在疫情下將持續待在家中並依靠科技享受娛樂、與外界聯繫並維持健康，5G科技和數位健康設備將於2021年的科技領域中脫穎而出。

此外，Verizon 董事長兼執行長衛翰思（HansVestberg）發表關於5G的主題演講，分享 Verizon 5G超寬頻網路的特性，也談及5G超寬頻網路啟發的各種項目及合作機會，包括觀看及體驗運動賽事的轉變、通過5G擴展博物館的參觀體驗、與 UPS 及Skyward合作並提供美國全國無人機運送包裹服務等。

今年參展的國際科技大廠中，多家業者陸續推出新品，包括三星公開可為廚房量身訂製的四門 FlexBespoke 冰箱；所有電視產品將使用環保包裝；GalaxyUpcycling at Home 計劃中用戶可決定如何將Galaxy重新應用成其他家電；博世推出AI 可穿戴、可識別及記錄重複性健身活動的健身追蹤器。

LG 電子發表新一代 LG PuriCare系列的高品質空氣淨化技術、CLOi UV-C 消毒機器人等；索尼則發布整合 AI 和機器人技術的 Airpeak，讓創作者能夠探索照片和影片；搶先預覽 Madison Beer 的全新沉浸式演唱會。

而參展的TTA 台灣科技新創基地則搶先預覽台灣100個新創代表團隊的創新技術與概念，這些新創公司的類別主要分為智慧生活、公益科技、網絡安全與雲端解決方案、醫療保健和行動裝置科技。