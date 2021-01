電腦品牌廠電競新品齊發 搶攻玩家升級潮

看好宅經濟娛樂需求將帶動玩家升級遊戲相關硬體設備,電腦品牌廠宏碁、華碩與技嘉今天發表全新電競系列筆記型電腦。

外資法人指出,2021年是遊戲硬體升級的主要年份,玩家將升級到更高效能的顯示卡與主機板,整體產業可望受惠於玩家人數增加與電競普及度提高。

宏碁今天宣布旗下數款電競筆電進行升級和更新,更新機種包括Predator Triton 300 SE、PredatorHelios 300和Acer Nitro 5。Predator Triton 300 SE和Nitro 5筆電將搭載全新第11代Intel Core H35系列處理器,其中Predator Triton 300 SE和PredatorHelios 300將配備NVIDIA GeForce RTX 30系列筆電繪圖處理器,並加上螢幕更新率及散熱技術等一系列功能升級。

此外,宏碁Nitro 5電競筆電及Aspire 5、Aspire7系列筆電將搭載AMD Ryzen 5000系列行動處理器,且採用新一代RAM,結合低耗能高頻記憶體,數據處理速度最高可達2倍。

華碩旗下電競品牌「ROG玩家共和國」今天舉行CES2021 ROG For Those Who Dare線上發表會,推出電競筆電、雙螢幕電競筆電、電競顯示器、電競滑鼠等全新產品。其中13吋電競筆電ROG Flow X13採翻轉螢幕設計,最高搭載AMD Ryzen 9 5980HS中央處理器與NVIDIAGeForce GTX 1650顯示卡,充滿電後提供長達10小時遊戲時間。

技嘉今天於線上舉行「Performance Above All 30而力」新品發表會,推出搭載行動版GeForce RTX 30系列顯示卡的筆電新產品,包含AORUS專業電競系列及AERO創作者筆電。其中AORUS 15P電競筆電可智慧偵測正在運行的程式,並自動分配中央處理器和繪圖處理器的供電,達成系統最佳化。