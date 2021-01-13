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更換標誌設計 華碩讓新款TUF Dash F15遊戲筆電更輕薄

聯合新聞網 / 楊又肇

針對過往掛上TUF品牌，並且定位入門等級的遊戲筆電設計，華碩在此次CES 2021宣布更新的TUF Dash F15遊戲筆電，不僅採用全新標誌設計，更過往相對較為厚實筆電機身變薄。

依照華碩說明，TUF品牌機種更傾向鎖定更年輕用戶族群，並且期望筆電能同時對應遊戲、生活應用，並且希望筆電對應充足運算效能的使用需求，而全新TUF品牌設計更希望詮釋過往代表耐用、強悍特色，意味新款TUF品牌機種能更全方位對應各類使用模式。

在新款TUF Dash F15遊戲筆電設計裡，更是將筆電厚度降低，並且採用時尚外觀設計，同時加上符合美國軍規MIL-STD 810H耐用要求，讓筆電能更符合多數需求。

硬體設計部分，則採用Intel第11代Core H35系列處理器，並且採用NVIDIA新款GeForce RTX 30系列顯示卡，另外也加入240Hz畫面更新率、8ms反應速度，同時機身更控制在19.9mm厚度與2公斤重量，電池規格則採76Whr設計，約可對應12.7小時的網頁瀏覽使用時間，或是對應16.6小時的影片播放時間。

此外，由於採用Intel第11代Core系列處理器，因此TUF Dash F15遊戲筆電也搭載Thunderbolt 4連接埠規格，並且相容USB 4.0，以及可在半小時內充入50%電池電量的快充設計。

跟先前一樣，華碩也在TUF Dash F15遊戲筆電提供額外擴充記憶體與SSD插槽，甚至也採用容易拆裝設計，方便使用者自行升級。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華碩 筆電 CES

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