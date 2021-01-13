重量僅1.3公斤 ROG Flow X13藉更輕薄外接顯示卡盒提升顯示效能

以著名科學家愛因斯坦提出廣義相對論中的重力波為設計概念，華碩在此次CES 2021推出名為ROG Flow X13的全新遊戲筆電，將重量控制在1.3公斤，同時厚度維持在15.8mm，並且加入360度螢幕可翻轉設計，另外更搭配全新薄形設計的XG Mobile外接顯示卡盒，藉此提升顯示效能。

依照華碩說明，藉由重力波概念設計，ROG Flow X13在延續去年一刀斜切設計中，額外加入斜向條紋作為裝飾。

▲以重力波為設計概念

同時，雖然在筆電本身已經搭載獨立顯示卡，但依然額外提供XG Mobile外接顯示卡盒提升顯示效能，華碩主要希望讓使用者能有更多元使用模式，例如可在外出時僅攜帶筆電，其實就能對應足夠運算效能，回到家中才需要接上外接顯示卡盒對應完整顯示效能。

但由於XG Mobile外接顯示卡盒採輕薄設計，因此也能讓使用者輕易隨身攜帶使用，並且可透過顯示卡盒背面連接埠串接更多周邊配件。

▲體型僅為一般外接顯示卡盒6%左右的XG Mobile

▲內部結構設計

▲透過PCIe 3.0x 8通道方式對更高運算傳輸頻寬需求

而之所以能讓XG Mobile外接顯示卡盒變得更加輕薄，主要也得利於NVIDIA新款以更小製程打造的GeForce RTX 3080顯示卡設計，同時透過PCIe 3.0x 8通道方式對更高運算傳輸頻寬需求，因此相比目前常見透過Intel Thunderbolt 3形式連接的外接顯示卡盒，更可發揮完整顯示效能，本身則以150W供電形式運作。

不過，由於採用特規設計，因此XG Mobile外接顯示卡盒目前也能搭配ROG Flow X13使用，並且支援熱插拔安裝，但在拆裝過程必須留意連接頭扣具是否正確關閉，同時在使用過程也建議留意連接頭是否因為外力產生歪折等損毀情況。

至於筆電本身則採用AMD Ryzen 9 5900HX處理器，搭配使用NVIDIA新款RTX 3080顯示卡，螢幕轉軸更採用Ergo Lift設計，當螢幕上蓋掀起時，即可讓筆電維持一定支撐角度，讓手部能以自然角度操作筆電。

另外，ROG Flow X13也對應2 in 1使用模式，並且支援手寫筆與電池快充設計，電源按鍵更直接整合指紋辨識器，配合XG Mobile外接顯示卡盒最多可額外對應4組螢幕輸出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》