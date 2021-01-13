售價10900元起跳 NVIDIA揭曉記憶體增加至12GB的GeForce RTX 3060

在去年宣布推出定位主流遊戲需求設計的GeForce RTX 3060 Ti之後，NVIDIA在此次CES 2021進一步揭曉定位入門使用需求的GeForce RTX 3060，預計在今年2月下旬進入市場，建議售價則從329美元起跳，台灣建議售價則從新台幣10900元起跳。

依照NVIDIA說明，GeForce RTX 3060目標取代原先推出的GeForce GTX 1060，並且透過DLSS技術使每秒畫面顯示數提升至60fps，讓入門機種也能流暢執行新款3A等級遊戲。

在規格部分，GeForce RTX 3060同樣採Ampere顯示架構設計，並且支援即時光影追跡、RTX IO等技術，分別可對應13 TFLOPS渲染效能、25 TFLOPS即時光影追跡效能，以及101 TFLOPS張量運算效能。

相比GeForce GTX 1060運算效能表現，GeForce RTX 3060在光柵效能表現約為2倍，在即時光影追跡效能表現則可提升10倍。

而跟先前推出的GeForce RTX 30系列顯示卡不同，GeForce RTX 3060一口氣搭載高達12GB GDDR6顯示記憶體，預期能透過更高記憶體容量對應顯示運算緩存使用，藉此對應更流暢運算需求。

在此之前，市場曾傳出NVIDIA計畫推出顯示記憶體容量更高的GeForce RTX 3080、GeForce RTX 3070，但最終考量當前顯示卡供貨仍不足，同時推出顯示記憶體增大版本不僅難以做出明顯產品區隔，甚至有可能被有心人士作為挖礦使用需求，因此後續似乎取消原訂上市計畫。

目前僅保留GeForce RTX 3060搭載12GB顯示記憶體，或許是考慮提升入門等級顯示卡運算效能，同時也預期必較不會被人拿去挖礦。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》